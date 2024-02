C’est un inventaire à la Prévert qui fait froid dans le dos. Lundi, à Marignane, un homme de 86 ans a asséné des coups de marteau à sa femme de 76 ans avant de s’emparer d’un couteau et de la poignarder. A l’arrivée de la police – prévenue par la fille du couple – l’homme reconnaît les faits, se contentant d’évoquer un « différend ». Il était inconnu de la justice. Tout comme l’octogénaire qui, la veille, a abattu sa femme avant de retourner l’arme contre lui, dans leur maison de Saint-Raphaël, dans le Var. « Il apparaît, selon les premiers éléments de l’enquête qui seront à confirmer, que le mari a pu tuer son épouse gravement malade avant de retourner l’arme du crime, un fusil à pompe, sur sa personne », a précisé le procureur de la République de Draguignan, dimanche. Quelques jours avant, le 26 janvier, à Marseille cette fois, les policiers découvraient le corps d’une femme de 72 ans étranglée par son mari. Il a reconnu les faits sans s’en expliquer. Il a été mis en examen pour meurtre sur conjoint.

Selon le collectif « féminicides par compagnon ou ex », qui recense les affaires en épluchant la presse, sur les quinze féminicides comptabilisés depuis le début du mois de janvier, plus de la moitié ont visé une femme âgée d’au moins 60 ans. Des chiffres qui vont dans le sens des statistiques du ministère de l’Intérieur : en 2021, 20 % des victimes et 25 % des auteurs de crimes sur leur compagne avaient plus de 70 ans. La moitié avait même plus de 80 ans. En 2022, ces chiffres avaient légèrement baissé (12 % des victimes et 14 % des auteurs avaient plus de 70 ans), sans que l’on puisse en tirer de véritable tendance. Des crimes récurrents que la société peine pourtant à prendre en compte.

« On s’identifie moins à ces victimes »

« Ces affaires n’intéressent pas grand monde, elles ne marquent pas l’opinion, déplore Sandrine Bouchait, présidente de l’Union nationale des familles de féminicides (UNFF). C’est comme si, à partir d’un certain âge, on était moins victime. » C’est un fait : aucun féminicide visant une femme âgée n’a créé une forte émotion collective ou est devenu le point de départ d’une réflexion sociétale plus large. Dans les journaux, ces meurtres font rarement l’objet de plus qu’une simple brève. « Ces crimes suscitent moins de colère collective car on s’identifie moins aux victimes. Il y a cette idée que la mort a juste pris un peu d’avance, déplore Me Anne Bouillon, avocate spécialiste des violences faites aux femmes. C’est tout à fait l’image de notre société : on accorde moins de valeur aux femmes âgées qu’aux plus jeunes. »

Dans l’opinion, ces affaires continuent d’être romantisées : on y voit souvent un geste altruiste, parfois une forme d’euthanasie qui ne dit pas son nom, presque un service rendu à une femme dont l’existence devenait moribonde. « Personne ne consent à mourir d’une balle de fusil dans la tête ou de dix coups de couteau. Aucune femme ne souhaite que ses enfants la retrouve baignant dans son sang », insiste Sandrine Bouchait.

Une forme d’empathie avec l’auteur du crime se dessine parfois. On rappelle le nombre d’années de mariage, on met en avant les enfants, les petits-enfants. Ce sentiment est accentué par le fait que ces crimes sont souvent suivis de suicide, créant ainsi l’illusion d’une fin commune, voire d’un pacte. « Ce n’est pas un choix commun, c’est un homme qui s’arroge le droit de tuer sa femme, c’est injustifiable, insiste Me Anne Bouillon. On ne parle pas du couple qui part main dans la main se jeter sous un train. » Rien, dans ces affaires, n’indique que la victime n’avait émis l’intention ou le souhait d’en finir.

Plus de la moitié des auteurs avancent la vieillesse ou la maladie

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, dans un peu plus de la moitié des cas, les auteurs invoquent la maladie ou la vieillesse pour justifier leur passage à l’acte. Impossible toutefois de vérifier que cette raison avancée soit le réel moteur du crime. Certes, une partie des victimes les plus âgées étaient malades, parfois alitées lorsqu’elles ont été tuées, mais comment expliquer alors que les affaires dans lesquels une femme tue son mari en fin de vie soient rarissimes ? « On trouve ça normal qu’une femme veille sur son mari, mais quand Madame ne répond plus à ses obligations, est trop âgée pour faire le repas, le ménage, s’occuper de son mari, alors Monsieur préfère éliminer », s’insurge Sandrine Bouchet.

Ces meurtres de personnes âgées sont parfois également le révélateur d’une vie de violence. « Il y a une forme de mansuétude sur les violences dont sont victimes les femmes âgées, poursuit Anne Bouillon. Elles sont connues de tous mais tues au prétexte qu’à l’époque, c’était normal. » Dans cette génération, le recours à la plainte est plus rare encore. Et l’avocate d’évoquer cette cliente de 79 ans qui a porté plainte après avoir subi en silence pendant quarante ans la violence de son mari. « Elle s’y est résolue quand il l’a laissé gisant dans une mare de sang. » Comme de nombreux féminicides, la séparation ou le divorce est un motif fréquent du passage à l’acte. « J’ai du mal à croire à l’histoire selon laquelle la première dispute se termine en bain de sang. Quand j’entends qu’on parle d’un différend ayant mal tourné, je me demande toujours ce qu’il y a eu avant », insiste Sandrine Bouchait.