L’acteur Gérard Depardieu, visé par plusieurs accusations de violences sexuelles et au cœur d’un scandale depuis la diffusion d’un épisode de « Complément d’enquête », prendrait actuellement du bon temps à Dubaï. C’est en tout cas ce qu’ont récemment affirmé, en se basant sur plusieurs vidéos, des publications et des articles de presse.

Des médias comme Le Point, BFMTV, La Dépêche, Le Parisien, ou encore Quotidien (la séquence n’est plus disponible sur le replay) ont repris ces images dans des articles, affirmant ou laissant penser que l’acteur était actuellement en vacances. Les différentes vidéos le montrent dans une piscine, à côté d’une voiture de sport ou bien dans un restaurant.

Ces vidéos (quatre au total), ont été postées il y a moins d’une semaine sur le compte TikTok de Farid Khider, ancien champion du monde de boxe et candidat de la saison 3 de « La ferme Célébrités ». Ce dernier avait d’ailleurs pris la parole pour défendre l’acteur sur le plateau de « Touche par à mon poste ! » à la suite de la diffusion du « Complément d’enquête » qui était consacré à Gérard Depardieu.

Une vidéo postée en 2022

Au moins une des vidéos publiées récemment par Farid Khider a déjà été publiée sur son compte TikTok, le 15 février 2022. C’est celle le montrant dans un restaurant ou un établissement éclairé par une lumière rouge où on l’entend dire « One two three, viva l’Algérie ».

On trouve plusieurs autres vidéos montrant l’acteur en compagnie de Gérard Depardieu à Dubaï postée à la même période sur le même compte TikTok. Bien que ces vidéos soient différentes, elles permettent de penser que les séquences postées récemment ont été tournées au même moment.

L’ex-boxeur a d’ailleurs eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, de nouveau sur le plateau de « TPMP ». Il y affirmait notamment : « Je ne suis pas à Dubaï, les vidéos qui ont été postées, c’est des vieilles vidéos qui datent de 2022 à l’époque où on était à Dubaï avec Gérard ».