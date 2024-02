«Je ne vous oublierai pas », avait lancé Gabriel Attal aux sinistrés des inondations du Pas-de-Calais lors de son premier déplacement en tant que premier ministre, le 9 janvier dernier. Promesse tenue, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a annoncé que le premier ministre serait de retour dans ce département, jeudi.

Un mois après sa première visite, et alors que le Pas-de-Calais est de nouveau placé en vigilance orange pluie-inondation, Gabriel Attal doit aller constater sur place « l’application des décisions prises et des résultats dans la durée », a précisé la porte-parole. Pour cela, il sera accompagné du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.

Supervision des travaux en cours

Le Premier ministre devrait rencontrer des commerçants et visiter des travaux d’aménagement en cours, puis avoir un échange public avec des élus locaux, des habitants et des forces de secours, a précisé une source gouvernementale.

Outre sa promesse aux sinistrés que le pays n’allait pas les oublier, Gabriel Attal avait confirmé aux élus locaux la suppression de la double franchise d’assurance pour les ménages et les entreprises sinistrés. Il avait aussi répété qu’une enveloppe d’au minimum 50 millions d’euros serait mobilisée pour la reconstruction des équipements publics dans les communes touchées. Cette mesure avait déjà été annoncée en novembre, au moment de la tempête Ciaran.

Pour les agriculteurs et les maraîchers impactés, le premier ministre il avait promis un fonds d’urgence renforcé, avec une hausse du plafond des aides jusqu’à 20.000 euros. Le gouvernement a débloqué « près de 60 millions d’euros » pour la reconstruction, et un fonds d’urgence de 80 millions d’euros pour les agriculteurs et les maraîchers, a rappelé Prisca Thevenot.