Comment va se dérouler l’hommage aux victimes françaises du Hamas

Il y aura 42 photos et 42 noms. Pour autant de Français qui ont perdu la vie à la suite de l’attaque terroriste menée par la Hamas sur le territoire d’Israël le 7 octobre 2023. Emmanuel Macron leur rendra un hommage national ce mercredi, à partir de 13 heures, lors d’une cérémonie aux Invalides.

En présence des familles, acheminées pour beaucoup d’entre elles depuis Israël par un vol spécial, ce moment solennel concernera aussi six Français blessés, les quatre otages français du Hamas libérés, et trois Français « toujours disparus et présumés otages », précise l’Elysée, qui explique n’avoir pas d’éléments à fournir concernant ces derniers, notamment « en termes de preuve de vie ».

Sous le signe de la lutte contre l’antisémitisme

L’entourage d’Emmanuel Macron assure que cet hommage « rendu à des citoyens français juifs » sera « placé sous le signe universel de la lutte contre l’antisémitisme et à travers lui (…) toutes les formes de haine, de racisme et d’oppression envers des minorités ». Le président israélien Isaac Herzog, invité, ne sera pas présent pour des « raisons d’agenda », mais sera représenté par l’ambassade d’Israël à Paris.

Cet hommage intervient quatre mois jour pour jour après l’attaque, qui a fait plus de 1.060 morts, essentiellement des civils et qui a déclenché un conflit toujours en cours. La riposte d’Israël et son offensive militaire à Gaza qui a fait plus de 27.000 victimes, en grande majorité des civils, selon le dernier bilan des autorités du Hamas.

un « temps mémoriel » ultérieur pour les victimes palestiniennes

Le principe d’un hommage avait été annoncé assez rapidement par Emmanuel Macron, mais la priorité avait été donnée aux négociations pour la libération des otages. Par ailleurs, un « temps mémoriel » est envisagé ultérieurement pour les Français morts dans les bombardements israéliens à Gaza.

La cérémonie a suscité une polémique avec la France insoumise, dont des représentants – Eric Cocquerel, Caroline Fiat, Mathilde Panot et Manuel Bompard notamment – sont annoncés, suscitant la réprobation de familles de victimes choquées par le refus du parti de Jean-Luc Mélenchon de qualifier le Hamas de mouvement « terroriste ».

Cette « cérémonie républicaine » sera entourée d’un important dispositif de sécurité.