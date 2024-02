Quand le sort s’acharne. Ce mardi après-midi, Météo-France a placé le Pas-de-Calais en vigilance orange pluie-inondation. C’est d’ailleurs le seul département pour lequel ce niveau de vigilance a été émis alors que l’organisme reconnaît que l’épisode pluvieux annoncé est « d’intensité habituel pour la saison ». Les raisons, on les connaît, des sols déjà saturés et des cours d’eau dont les niveaux n’ont pas eu le temps de baisser.

Depuis novembre dernier, une partie des habitants du Pas-de-Calais vivent les pieds dans l’eau, subissant les crues et les inondations successives. Alors que les zones touchées par les inondations de début janvier ont à peine évacué l’eau, Météo-France prévient d’un épisode pluvieux au « caractère préoccupant » devant commencer dans la nuit de mardi à mercredi et se poursuivre jusqu’à la fin de la nuit suivante.

Jusqu’à 60 mm localement entre mercredi et jeudi

Pour cette première vague, « les cumuls attendus sont le plus souvent compris entre 20 et 30 mm, mais peuvent localement atteindre les 30 à 40 mm notamment sur les hauteurs du département », prévoit l’organisme. Une autre perturbation dans la journée de jeudi pourrait « apporter des cumuls de 10 à 20 mm, voire localement 30 mm », ajoute Météo-France.

Les conséquences ? Elles sont désormais trop connues. « Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables, sur l’ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés », annonce la cellule de vigilance de la préfecture. Ces cumuls de précipitations peuvent aussi « localement provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés ». D’ailleurs, les cours d’eau dont les crues ont provoqué les inondations de novembre et de janvier sont toujours placés en vigilance jaune par Vigicrues. La Liane, l’Aa, la Lys, la Hem et la Canche ont actuellement des niveaux élevés qui, selon Vigicrues, devraient monter dans la journée de mercredi.