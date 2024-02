Ce vendredi, 20 Minutes se consacre au plaisir sous toutes ses formes. Oui, on parlera de sexualité mais aussi de plaisirs gustatifs, olfactifs ou sportifs.

Pupilles dilatées, gémissement étouffé, cheveux ébouriffés… « Pourquoi rougir d’éprouver tant de plaisir ? », s’interrogeait la publicité de Nestlé diffusée en 2009 pour un yaourt « ferme et fondant » avec une actrice en émoi, cuillère à la bouche. Depuis, les termes « foodporn » et « foodgasm » ont envahi nos réseaux sociaux sur lesquels les images léchées de burgers, de fromages coulants et de desserts gourmands se succèdent à l’infini. Alors, est-ce qu'« on en jouit » vraiment, comme s’était exclamé Marc Veyrat dans « Top Chef » en 2018 en goûtant le plat du candidat Camille Delcroix ? L’orgasme culinaire est-il à portée de fourchette ?

« Je n’ai jamais vu de rapport sur l’orgasme culinaire dans la littérature scientifique ou de description de cas clinique d’orgasme culinaire mais je pense que ça existe. Il est très connu que les orgasmes ne proviennent pas que des stimulations génitales », explique Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences et sexologue. Dans le cas d’une extase provoquée par un tiramisu particulièrement aguicheur, ce n’est donc pas un orgasme sexuel qui foudroie notre corps mais un « orgasme sensoriel sans stimulation génitale », selon elle. Toutefois, « il est excessif de parler d’orgasme, estime Gabriel Lépousez, neurobiologiste et spécialiste de la perception sensorielle. Si je me plongeais dans votre cerveau lors d’un orgasme sexuel d’une part et culinaire d’autre part, je ne verrais pas la même chose au niveau du cœur ou de la pression sanguine par exemple. »

« D’abord la bouche, puis les joues… »

« Les fonctions ne sont pas les mêmes, on ne se motive pas de la même manière pour se reproduire ou pour se nourrir. Dans les deux cas, ça stimule la dopamine qui est à la base du système de récompense mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes échelles », note Gabriel Lépousez. Si le vocabulaire pour le décrire est donc débattu, de nombreuses personnes décrivent d’intenses extases liées à la dégustation. Leslie Brochot, experte du vin et fondatrice de Maîtres d’accords, se souvient de plusieurs moments d’une telle intensité. « Tous mes sens se concentrent sur ma bouche puis j’ai des frissons dans les avant-bras et ça se répand. D’abord la bouche puis les joues, les bras, les mains et ensuite ça remonte », décrit-elle, se souvenant notamment d’un dessert au chocolat où « beaucoup de textures s’entremêlaient » et d’un morceau de « toro, une partie du thon très tendre ».

« Ça paraît assez bizarre. Comme dans un orgasme classique, je ne maîtrise pas mes soubresauts. Mon palais se rétracte, je me crispe, je sautille sur ma chaise, je fais des petits bruits », décrit-elle, se souvenant dans un sourire de la réaction du chef japonais qui lui avait servi ce fameux toro orgasmique et s’était inquiété de sa réaction. « Il est prouvé que la nourriture provoque du plaisir si elle est sucrée ou grasse. On a besoin de sucre, pour nourrir le cerveau qui consomme 80 % du glucose que l’on ingère et du gras pour faire des réserves, se dépenser », schématise Aurore Malet-Karas. Ce n’est donc pas pour rien que la gourmandise est, tout comme la luxure, l’un des sept péchés capitaux. Et que cette gourmandise et les extases associées soient souvent liées à des aliments gras ou sucrés.

De la « prédiction du plaisir » au souvenir

Gabriel Lépousez met au jour un autre mécanisme. « Quand on me présente une préparation unique ou un plat qui recèle un ingrédient très spécial, la prédiction du plaisir augmente. Je suis dans le désir et ce désir peut être saisissant, troublant voire modifier mon activité cardiaque même s’il ne s’apparente pas à un orgasme, explique-t-il. Et si le plaisir que j’ai à déguster ce plat va au-delà du plaisir imaginé, le cerveau remet une couche d’hormones et engendre un plaisir extrême. » L’élément de surprise est-il effectivement la clef de la jouissance culinaire ? Quand Leslie Brochot goûte un dessert au chocolat, il y a plus de dix ans, dans un restaurant étoilé du 17e, elle décrit effectivement une stupéfaction qui l’a fait « taire ».

« Je n’ai pas du tout compris ce qu’il se passait dans ma bouche avec cet ensemble de textures surprenantes, croquantes, fondantes, aériennes », se souvient-elle, évoquant un « plaisir qui te pénètre » et un moment « où tu ne maîtrises pas tes émotions ». « Quand on mange, on ne sollicite pas un seul sens mais deux, trois ou même quatre. Textures, arômes, saveurs, chaleur, couleurs, formes… Tout cela entre en jeu », analyse Gabriel Lépousez. Pas surprenant donc que la diversité des textures ait transporté Leslie. « La bouche est l’organe qui possède le plus de capteurs du toucher par unité de surface, bien plus que sur la surface de l’index ou du pouce », rappelle le neurobiologiste.

Plus d’une décennie plus tard, la fondatrice de Maîtres d’accords se souvient exactement où elle était assise dans ce restaurant. « Si je ferme les yeux, j’ai l’impression de pouvoir ressentir de nouveau cette émotion », assure-t-elle. « Les amygdales, qui sont impliquées dans le traitement des émotions, sont en connexion directe avec les régions de la mémoire. Ces connexions permettent de faciliter l’encodage d’une information importante en émotion », explique Aurore Malet-Karas. De quoi permettre à celles et ceux qui ont déjà été transportés d’extase en mangeant de raviver l’expérience grâce à la mémoire.