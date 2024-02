Savez-vous d’où provient le nom de la marque IKKS et ce qu’il veut dire ?

Connaissez-vous la différence entre un acronyme et un sigle ? Si je me permets cette question en ouverture d’un article autour des difficultés d’une grande marque de prêt-à-porter, c’est qu’elle a son importance. Ce lundi, la marque IKKS a annoncé le projet de fermeture de 77 points de vente sur les 604 qu’elle compte en France. Dans un contexte très difficile pour le secteur du prêt-à-porter, 202 postes seront supprimés sur un total de 1.328. Pour expliquer ce choix, le groupe basé dans le Maine-et-Loire a renvoyé à son plan stratégique baptisé PhoenIKKS, du nom de cet oiseau mythique symbolisant la renaissance et l’immortalité. Le choix de ce nom est tout sauf anodin, puisqu’il renvoie à la naissance même de la marque et à son nom d’origine, que peu de gens connaissent.

Fondée par Gérard Le Goff en 1987 à La Séguinière, près de Cholet, la société alors spécialisée dans le vêtement pour enfants ne comptait à l’époque que deux salariés. Au moment de se lancer, son fondateur avait choisi le nom X pour incarner sa marque, bien avant qu’Elon Musk ne l’utilise pour rebaptiser Twitter. Son idée ? « Révéler le caractère impertinent et la personnalité affirmée des enfants tout en exprimant leur singularité ». Il avait finalement renoncé. « Ce nom avait été jugé déplacé pour des vêtements destinés aux enfants. Le créateur a choisi l’appellation IKKS, qui se prononce en réalité X », fait savoir la marque à 20 Minutes.

Si Gérard Le Goff a opté pour les lettres IKKS, c’est qu’elles peuvent faire le son « X » si on les prononce comme un acronyme (on y revient) et donc sans les épeler. Sauf que ça, personne ne le savait ou presque. Petit à petit, la marque est devenue connue du grand public sous son sigle IKKS, jetant aux oubliettes l’ambition première de son inventeur. Avec un trait de légèreté, on pourrait se permettre de dire que dans l’esprit de son fondateur, IKKS est né sous X.

Pour le petit rappel de langue française

Pour faire court, on rappellera qu’un acronyme est un sigle que l’on prononce comme un mot : un Ovni, la Caf, l’Onu ou la Fifa, qu’on écrit d’ailleurs les lettres en minuscules. On parle de sigle quand on épelle les lettres comme dans SNCF, URSS, RATP ou… IKKS. Que vous prononcerez désormais X. Prends ça Elon Musk.