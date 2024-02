La commission inceste s’attaque à la prostitution et aux crimes en ligne

«Il n’y a pas de rupture avec la Ciivise 1. On a repris le mot d’ordre ''on vous croit'' en le complétant avec ''on vous accompagne'' pour montrer le côté opérationnel de la Ciivise 2. » La Ciivise a repris lundi ses travaux sous une nouvelle direction et promis de passer « à l’action » pour « accompagner » les victimes de violences sexuelles, élargissant son champ à la pédocriminalité en ligne et la prostitution des mineurs.

Fondateur d’une association de lutte contre les violences sexuelles dans le milieu sportif, Colosse aux pieds d’argile, le nouveau président, Sébastien Boueilh, ex-rugbyman, prend la suite du juge des enfants Edouard Durand, dont l’éviction fin décembre avait suscité de nombreuses polémiques.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) avait été lancée en mars 2021, dans le sillage de la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui dénonçait l’inceste commis sur son frère par le politologue Olivier Duhamel.

« Un nouveau regard sur la Ciivise »

Sébastien Boueilh a assuré s’inscrire dans la continuité de la Ciivise 1 pour « suivre la mise en œuvre des 82 préconisations » qu’elle a faites en novembre 2023, « avec les différents ministères » (Intérieur, Justice, Santé…). Parmi ces préconisations figuraient une ordonnance de protection de l’enfant qui révèle être victime et un dépistage systématique dans l’Education nationale et par les médecins.

La ministre chargée de la Santé Catherine Vautrin a exprimé sa « confiance » envers cette nouvelle direction, pour « insuffler un nouveau regard sur la Ciivise et poursuivre le travail déjà engagé ».

Au-delà de l’inceste, la nouvelle feuille de route donnée par le gouvernement étend son travail à la prostitution des mineurs, la lutte contre la cyberpédocriminalité, les mineurs handicapés, les mineurs auteurs de violences. La nouvelle direction a constitué un collège « pluridisciplinaire et transversal » de 39 experts. Parmi ceux-ci, les associations Face à l’Inceste, l’Enfant bleu et e-Enfance, des magistrats, avocats, policiers, soignants…

Fin des réunions publiques

« Maintenant, à l’action ! », a déclaré Sébastien Boueilh qui veut entrer dans une « phase opérationnelle », avec pour priorités « l’accompagnement et la formation sur le terrain ». La commission veut « identifier un réseau national d’aide et d’accompagnement aux victimes et à leurs proches », a-t-il expliqué. Elle veut « élaborer un plan national de formation interministérielle » des professionnels en contact avec les enfants aux « gestes les plus protecteurs ». Elle souhaite également mettre au point un questionnaire auprès des victimes pour comprendre « ce qui leur a permis de parler et les freins » qu’elles ont rencontrés.

En revanche il n’est pas à l’ordre du jour de poursuivre les réunions publiques à travers la France, qui ont été la marque de fabrique de la Ciivise. Durant ces réunions, de nombreuses victimes d’inceste dans leur enfance avaient témoigné en public, souvent pour la première fois, suscitant une vive émotion.