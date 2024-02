« Avoir un enfant serait pour moi une prison », témoigne Bettina Zourli

Lors de sa conférence de presse de janvier, Emmanuel Macron a parlé de « réarmement démographique ». « Ces mots ont un peu réveillé l’idée selon laquelle les utérus ne sont pas des organes qui appartiennent au corps des personnes mais qui doivent être au service de la nation pour nourrir un projet », réagit Bettina Zourli, autrice de Le temps du choix (Editions Payot) dans une interview vidéo accordée à 20 Minutes.

Bettina Zourli n’a jamais voulu d’enfant, un désir aussi viscéral que celui de tomber enceinte chez d’autres femmes. Contrairement aux deuxièmes dont le choix est peu remis en cause, elle se voit souvent questionnée sur son envie de rester sans enfant. Avec ce livre, elle souhaite mettre fin à la hiérarchisation entre les femmes mères et celles qui ne le sont pas. La féministe défend ces deux droits et deux choix, « deux faces d’une même pièce ».

