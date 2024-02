L’ethnologue et explorateur du Grand Nord est décédé à Dieppe (Seine-Maritime) s’est éteint à l’âge de 101 ans, a annoncé ce lundi son fils Guillaume à l’AFP.

A la fois explorateur, scientifique et aventurier, il a passé dix ans de sa vie entre le Groenland et la Sibérie et écrit un livre en hommage aux Inuits, « Les derniers rois de Thulé » chez Plon, maison où il a créé la collection à succès « Terre humaine ». Il était à l’honneur fin janvier à l’Unesco avec une exposition de ses pastels.