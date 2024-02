En novembre dernier puis en janvier, plusieurs secteurs du Pas-de-Calais ont connu d’intenses crues de cours d’eau, lesquelles ont engendré d’importantes inondations. Les communes touchées se comptent par centaines et les sinistrés, professionnels ou particuliers, par milliers. Si certains pourront mettre les voiles grâce au fonds Barnier, ceux qui devront rester craignent à juste titre pour l’avenir.

Selon Emmanuel Garnier, historien du climat et directeur de recherche au CNRS, le rôle de l’urbanisation « à marche forcée » joue un rôle important dans les crues de ces dernières semaines.

Pourquoi le delta de l’Aa est-il un territoire vulnérable au changement climatique ?

« Le delta de l’Aa est avant tout un polder, une terre asséchée artificiellement depuis le Moyen Age par un réseau très dense de canaux et protégé par un réseau de digues », explique le chercheur. A l’origine, que ce secteur se trouve sous le niveau de la mer à marée haute n’était pas un problème puisque « le polder avait une vocation agricole et non urbaine », poursuit-il. C’est devenu un « facteur de vulnérabilité » au cours des dernières décennies « à force d’urbanisation à marche forcée », prévient Emmanuel Garnier, ajoutant que « le delta de l’Aa est devenu le polder le densément peuplé de France ».

Faut-il repenser entièrement l’aménagement de cette zone ?

« Il faut davantage chercher une explication aux désastres des dernières semaines du côté de l’aménagement du territoire, de l’artificialisation des sols, que du côté climatique », estime le chercheur. Selon lui, les Hauts-de-France figurent « au deuxième rang des régions métropolitaines les plus artificialisées ». Soit 1.100 hectares de surfaces artificialisées en plus en dix ans pour le seul Pays de Saint-Omer.

« Dans le Nord-Pas-de-Calais, les terres arables représentent près de 60 % des surfaces contre 25 % pour les parcelles en herbe et en forêts », poursuit Emmanuel Garnier. Il ajoute que « cet essor des paysages cultivés s’est accompagné de nouvelles pratiques intensives dont les conséquences sont le recul des zones humides, l’éradication des haies et des labours effectués dans le sens de la pente ». Des facteurs qui, selon lui, « accélèrent le ruissellement des eaux de pluie ».

Comment adapter ce territoire au changement climatique ?

Conseil de bon sens, le chercheur martèle qu’il « convient prioritairement de ne plus résider dans les lits d’inondation des cours d’eau ». De manière plus générale, il plaide pour un profond réaménagement des territoires, passant par « la renaturation des espaces deviendrait un objectif majeur, avec une reconstruction des systèmes bocagers et des zones humides, sans oublier une modification des pratiques culturales des dernières décennies, notamment en matière de labours ».