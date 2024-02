Pourquoi Lille vote une aide de 25.000 euros à une ville palestinienne

La bande de Gaza n’est pas le seul territoire palestinien à subir de plein fouet le conflit entre Israël et le Hamas. A Naplouse, en Cisjordanie, le maire alerte régulièrement sur la dégradation des conditions de vie de ses habitants. Il a demandé à Lille, ville jumelée avec sa commune, l’octroi d’une « aide humanitaire d’urgence », laquelle a été votée en conseil municipal, vendredi.

A Lille, on suit de près la situation des habitants de Naplouse. Et depuis un an, on s’inquiète encore plus qu’avant de « la dégradation des conditions de vie dans la ville » jumelle et d’un « regain important de violences dont les citoyens sont les premières victimes ». Les informations qui remontent jusqu’à Lille depuis l’attaque terroriste du Hamas montrent que cette situation déjà précaire « s’est dramatiquement aggravée ».

Des « répercussions sociales, médicales et humanitaires désastreuses »

Dénonçant les actes terroristes du Hamas, Lille fustige aussi la riposte d’Israël à Gaza à l’origine d’une « grave crise humanitaire pour les habitants » et « de trop nombreuses victimes civiles ». Lille déplore, par ailleurs, les conséquences du conflit sur sa jumelle, « nouveau blocus, multiplication des interventions de l’armée israélienne et exacerbation des violences des colons israéliens envers les habitants ». Les échos sur place font état d’une « économie est à l’arrêt », de salaires des fonctionnaires payés en partie, et de répercussions « sociales, médicales et humanitaires […] désastreuses ».

C’est donc un geste de solidarité envers sa jumelle que Lille effectue en contribuant « à hauteur de 25.000 euros au Fonds de solidarité pour les territoires palestiniens Occupés ». Cette aide exceptionnelle doit servir à financer des actions humanitaires au bénéfice des habitants de Naplouse.