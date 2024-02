Motion de censure, Taylor Swift reine des Grammy et Paris contre les SUV

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Devant une Assemblée nationale divisée, Gabriel Attal va inaugurer ce lundi matin le cycle des motions de censure à l’encontre de son gouvernement. Le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, défendra à partir de 10 heures cette motion déposée par les insoumis, les socialistes, les écologistes et les communistes. Elle n’a toutefois quasiment aucune chance de recueillir les 289 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement, puisque droite et extrême droite n’ont, a priori, pas l’intention de la soutenir. C’est donc surtout la tonalité des débats qui sera scrutée, et la réponse de Gabriel Attal à ses détracteurs, juste avant son départ pour l’Allemagne où il va rencontrer le chancelier Olaf Scholz.

Taylor Swift continue d’asseoir sa légende sur le monde de la musique. L’artiste est entrée dans l’histoire des Grammy Awards dimanche en remportant une quatrième fois le prix de l’album de l’année avec son œuvre Midnights. La chanteuse de 34 ans entre ainsi au panthéon de la cérémonie comme l’artiste la plus récompensée pour ses albums, devant Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon. Egalement récompensée par le prix du meilleur album pop, Taylor Swift a profité de la soirée pour réaliser un gros coup marketing en annonçant la sortie d’un nouvel opus le 19 avril, intitulé The Tortured Poets Department.

Dans les autres grandes catégories, Miley Cyrus a remporté le gramophone de l’enregistrement de l’année pour son tube Flowers, dont elle a livré une version endiablée sur scène. Billie Eilish a, elle, raflé le prix de la chanson de l’année pour sa ballade mélancolique What Was I Made For ?, titre phare de la bande originale du film Barbie.

Les SUV ne sont plus les bienvenus à Paris. Les Parisiens ont approuvé dimanche à 54,55 % la proposition de la maire PS Anne Hidalgo de tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus imposantes, selon les résultats officiels d’une votation qui a seulement mobilisé 5,68 % des électeurs, soit un peu plus de 78.000 personnes.

Selon le projet de la municipalité, l’utilisateur d’un véhicule thermique ou hybride rechargeable dépassant 1,6 tonne, ou deux tonnes pour un véhicule électrique, devra bientôt payer 18 euros l’heure de stationnement dans les arrondissements centraux de la capitale, 12 euros pour les arrondissements extérieurs. Les résidents qui se gareront dans leur quartier et les professionnels, dont les taxis, ne seront toutefois pas concernés. La délibération sera présentée en mai pour application au 1er septembre, a indiqué Anne Hidalgo.