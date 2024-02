Agression à Paris, Sénégal et finale de la « Star Ac »… L’actu du week-end

1. Reprise de la garde à vue du principal suspect de l’agression de la gare de Lyon

Retour en salle d’interrogatoire. La garde à vue de l’homme soupçonné d’avoir blessé trois personnes au couteau samedi matin gare de Lyon a repris dimanche après-midi. Elle avait été interrompue samedi soir car l’examen de comportement avait révélé « un état psychiatrique incompatible avec la mesure de contrainte », a indiqué le parquet de Paris dimanche

L’info en plus : Assaillant, blessés, armes… Le point sur l’attaque à la gare de Lyon ce samedi

2. Manifestation et heurts au Sénégal après le report de la présidentielle

Des heurts ont éclaté ce dimanche après-midi à Dakar. Au lendemain du report sine die de la présidentielle, les gendarmes sénégalais ont dispersé à coups de gaz lacrymogènes des centaines de personnes venues manifester. Ce sont les premiers heurts consécutifs à l’annonce, samedi, par le président Macky Sall, du report sine die de la présidentielle du 25 février au Sénégal. A lire ici.

L’info en plus : Le point sur le report inédit de la présidentielle au Sénégal

3. Des SUV partout, en ville comme à la campagne, jusqu’aux bureaux de vote parisiens

Ce dimanche, les Parisiens et les Parisiennes sont invités à s’exprimer sur les SUV via une votation. L’idée est de savoir si le stationnement de ceux-ci doit être triplé ? Mais une question se pose : Conduire un SUV fait-il forcément de vous un gros beauf tueur de planète ? Les bureaux de la votation fermant à 19 heures, les résultats devraient être connus dans la soirée.

L’info en plus : Les concessionnaires ne sont pas inquiets face à la votation SUV

Victoire de Pierre et polémique à la « Star Academy »

Favori de la finale de la « Star Academy », Pierre a bien remporté le télécrochet de TF1, samedi soir. La finale a été marquée par l’apparition d’un journal d’extrême droite, Rivarol, lors d’une chanson de Julien, l’autre finaliste, et de Patrick Fiori. Endemol, qui produit la « Star Academy », a présenté ses excuses « aux téléspectateurs, aux artistes, aux élèves » et lancé une enquête.

L’info en plus : « Star Academy » s’offre un record pour la finale

5. Journée mondiale du Nutella

Nombre de Français et de Françaises ont mangé des crêpes ce week-end, au lendemain de la chandeleur vendredi. Et plus d’un y a mis de la pâte à tartiner. Ce lundi, c’est l’occasion de manger encore de la pâte à tartiner avec la journée mondiale du Nutella. Un plaisir « jouissif » pour les uns, alors que d’autres ont radicalement stoppé leur consommation.

A lire aussi : La crêperie qui sent trop la crêpe s’apprête à rouvrir