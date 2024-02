Deux mois après la mort de Thomas à Crépol, la population de Romans « divisée »

Comme tous les dimanches matin, le marché a pris place dans la vieille ville de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Plus qu’un lieu où acheter ses fruits et légumes, la place Maurice-Faure devient chaque semaine un moment de rencontres. Ce jour-là, des bénévoles du Secours populaire interpellent des passants, une compagnie de théâtre distribue des flyers pour un prochain spectacle et, comme partout, les allées bouchonnent quand deux connaissances se croisent et commencent à discuter.

C’est ce qu’il vient de se passer pour Christian et Maryline, 66 et 61 ans. Ils viennent d’un village alentour et profitent de leur sortie matinale pour prendre des nouvelles. Le sujet du jour ? « On a discuté de la maire de la commune, Marie-Hélène Thoraval », confie le sexagénaire. Ce lundi, l’un des hommes qui a menacé l’élue de « décapitation » va être jugé. En novembre dernier, après ses prises de position publiques au lendemain du décès du jeune Thomas à Crépol, elle avait reçu quatre menaces de mort et avait décidé de porter plainte. En plus des habitants, de nombreux élus lui avaient apporté leur soutien. Une pétition avait même été lancée.

« Elle a dit la vérité »

Deux mois et demi plus tard, cette solidarité reste infaillible à en croire Christian et Maryline. « On la soutient à 100 %, poursuivent-ils. Elle a dit la vérité. Et puis, ces menaces prouvent l’insécurité dans laquelle nous nous trouvons On a peur de sortir maintenant. »

A quelques mètres du stand de poulets, Nathalie tient un stand de paella à emporter. De son côté, aucun de ses clients n’a parlé du « sujet Crépol ». Elle pense que « ça s’est tassé au fil du temps ». « La semaine juste après les faits, l’ambiance était hyper tendue jusque sur le marché », se souvient son compagnon. « Aujourd’hui, la vie a repris son cours », analysent-ils. « On a envie de passer à autre chose, on sent une lassitude des Romanais », souffle à son tour le patron d’un café, en plein centre de la vieille ville.

« Elle a soufflé sur les braises »

« Ce n’est pas qu’on oublie, parce qu’on a toutes et tous été vraiment touchées. Tout le monde se connaît dans le coin. Mais c’est vrai qu’on en parle moins », reconnaît une passante qui préfère rester anonyme. Si elle condamne « sans aucun doute » les menaces de mort dont la maire a été victime, elle dit être « mitigée » sur les propos qu’elle a tenus à la suite de la mort de Thomas.

Elle ne développera pas davantage. Mais Dominique et Catherine, oui. D’après eux, Marie-Hélène Thoraval a « soufflé sur des braises ». « Face aux intimidations, évidemment, on est derrière elle, explique le premier. Mais sur ce qu’elle a dit, en montrant du doigt toute une population, ça, non. Je ne la soutiendrai pas. » Panier rempli sous le bras, Françoise s’apprêtait à quitter le marché quand Catherine l’a arrêtée pour lui demander son avis. Pour cette dernière, l’élue a donné « une mauvaise image de Romans » pour « exister dans les médias ».

Récupération politique

C’est ce que pensent également les élus d’opposition au conseil municipal. Si leur soutien est « unanime » et « indiscutable » quant aux menaces que Marie-Hélène Thoraval a pu recevoir, ils ne tolèrent cependant pas la récupération politique autour de la mort du jeune Thomas. « Pour moi, une maire ne devrait pas dire ça, affirme Thomas Huriez du groupe d’opposition Passionnément Romans. Ce n’est pas ce qu’on attend d’une représentante de la République. Elle a polarisé le sujet sans régler le problème de fond. Elle aurait dû, comme tout le monde devrait le faire dorénavant, attendre que la justice fasse son travail au lieu d’alimenter un climat délétère. »

Isabelle Pagani, du groupe Romans en commun, appuie : « La fonction d’un maire dans ces moments de crise, c’est de jouer l’unité de la population et ne pas la diviser. » Elle rappelle d’ailleurs qu’elle avait joué la même carte lors de l’attaque au couteau qui avait fait deux morts et quatre blessés en avril 2020.

Les habitants de la Monnaie se sentent « exclus » et « en danger »

Depuis les événements de Crépol, la conseillère municipale affirme que l’ambiance est « extrêmement angoissante » pour les personnes qui vivent dans le quartier de la Monnaie, qui se sentent « exclues » et « en danger », notamment après la descente de l’extrême droite dans le quartier. Interrogée sur ce point et sur sa politique de la ville depuis 2014 lors du dernier conseil, Marie-Hélène Thoraval n’a pas directement répondu aux sollicitations des élus d’opposition.

D’après Valérie, habitante de Romans et en contact permanent avec des personnes qui vivent à la Monnaie, le sujet est toujours omniprésent dans le quartier. Des tables rondes continuent d’avoir lieu régulièrement. Cette ancienne travailleuse sociale déplore elle aussi cette stigmatisation qui « aura de grandes conséquences » dans l’avenir. « Depuis deux mois et demi, les jeunes ont peur de se balader seuls et d’être tabassés. La maire a mis en danger une partie de sa population en les désignant comme coupables sans même attendre les résultats de l’enquête. La tête et les noms des jeunes ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a eu la descente de l’ultradroite. Elle a indirectement menacé la vie de certaines personnes. »

Elle rappelle : « Et quelles seront les répercussions sur des demandes de stage ou d’emploi dans les mois ou les années à venir à cause de cette image salie de la Monnaie ? », interroge-t-elle. Avant de conclure : « On oublie qu’il y a aussi une force et des côtés positifs dans ce quartier. Ça serait bien aussi de les mettre en avant. »