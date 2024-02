A chaque jour ou presque, une nouvelle information sur Alain Delon. Dans un entretien au Figaro, Hiromi Rollin reconnaît avoir donné une gifle à l’acteur. Mais c’était après avoir été la victime, elle-même, d’une baffe. « Concernant les violences, je ne lui en ai jamais infligé, ce serait plutôt le contraire. Je concède toutefois qu’un jour il m’a giflée et je me suis défendue en rendant la gifle. C’est l’unique fois que j’ai touché Alain de cette manière », explique-t-elle.

Hiromi Rollin se sent « blessée » par le terme de « dame de compagnie » que les enfants d’Alain Delon lui ont attribué. « Je ne comprends toujours pas pourquoi les enfants me considèrent ainsi. Anouchka et Alain-Fabien nous ont vus agir en tant que couple, nous dormions dans le même lit, ils connaissaient la nature de notre relation. »

« Reprendre notre vie d’avant » avec Alain

Elle conteste aussi « avoir délaissé » l’acteur : « Lorsque je devais me rendre à Paris, pour mes rendez-vous médicaux, je partais vers onze heures du matin et rentrais à dix-huit heures. Je lui laissais systématiquement deux bananes et deux bouteilles d’eau de 50 cl avec un verre sur la table. Le médecin d’Alain avait préconisé un tel encas entre le déjeuner et le dîner afin d’agir sur son manque de potassium et sa déshydratation. »

Elle souligne toujours dans Le Figaro qu’Anthony, Anouchka, Alain-Fabien « ne venaient pas souvent à Douchy », dans la maison du Loiret où vit leur père. « Et, quand ils venaient ils ne restaient que quelques heures avec leur père avant de repartir. Seule Anouchka s’intéressait à la question des traitements médicaux. »

Hiromi Rollin regrette « qu’ils aient sali la vie de leur père, qu’ils aient détruit la fin de sa vie ». Elle annonce que « sur un plan strictement juridique, je veux récupérer les affaires qui m’ont été volées par les enfants » et elle aimerait « reprendre notre vie d’avant » avec Alain Delon. « Il était heureux avec moi, désormais il se meurt. »