Les blocages des agriculteurs sont terminés, pas les actions coup de poing

La colère des agriculteurs, fin de l’histoire ? Ce serait un peu simple. Les derniers barrages routiers ont certes été évacués de force mais d’autres actions ont lieu en France ce week-end. Quelques dizaines de producteurs ont ainsi déversé du fumier devant deux hypermarchés Leclerc d’Indre-et-Loire, à Chinon et Loches, où ils ont procédé à un « contrôle » des produits pour vérifier leur origine et leur étiquetage, a-t-on appris auprès de la FDSEA du département.

Encadrée par les forces de l’ordre, cette opération s’est déroulée dans le calme et « le fumier va être ramassé », a précisé Hélène Brebion, responsable de la FDSEA 37, qui appelait à cette mobilisation avec les Jeunes agriculteurs (JA).

« Cette action fait écho aux annonces du gouvernement qui propose de réaliser plus de contrôles pour l’application d’Egalim », loi censée empêcher que les producteurs ne fassent les frais de la guerre des prix féroces que se livrent les supermarchés d’une part, les distributeurs et fournisseurs de l’agro-industrie d’autre part.

La mobilisation visait à « regarder les étiquettes des produits et apposer des stickers sur les produits dont l’origine n’est pas connue. Nous allons également vérifier les prix de vente et définir si les produits rémunèrent ou non le producteur », a expliqué la FDSEA 37 dans un communiqué.

Les agriculteurs chinonais accompagnés de la FNSEA et des JA se mobilisent devant le Leclerc de Chinon pic.twitter.com/MyarcgLW1y — France Bleu Touraine (@FBTouraine) February 3, 2024

Ailleurs sur le territoire, d’autres actions étaient programmées. Par les apiculteurs et apicultrices au centre commercial Mondeville 2 (Calvados), sur le parking Leclerc de Guéret (Creuse), pour un rassemblement au rond-point du centre Leclerc d’Auch (Gers), ou encore dans une grande surface près de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou dans les rues de Nice.

Dans le cadre de ses mesures annoncées cette semaine pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement a promis un renforcement de la loi Egalim ainsi que des contrôles massifs auprès des industriels et des distributeurs.

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a notamment annoncé « 10.000 contrôles sur l’origine française des produits » avec des sanctions qui pourront « atteindre 10 % du chiffre d’affaires des industriels ou des distributeurs qui auraient fraudé ». « Un produit agricole estampillé comme d’origine française par son étiquetage doit être réellement d’origine française », avait insisté le ministre.