L’odeur de la colle ou celle de l’essence vous fait vibrer ? Racontez-nous !

II existe toutes sortes de plaisirs dans la vie, peut-être autant, voire plus, que d’êtres humains. Certains sont assumés, d’autres le sont moins. Et parmi eux, les odeurs sont indéniablement des déclencheurs d’émotion. Certaines semblent faire l’unanimité comme l’odeur du jasmin, du pain chaud ou de l’herbe fraîchement coupée l’été. D’autres, à l’inverse, paraissent plus incongrues et pourtant réveillent un sentiment de bien-être en titillant les capteurs olfactifs chez certaines personnes.

La colle, l’essence, le cornichon… Vous aussi vous ressentez un certain plaisir à capter certaines odeurs parfois durement jugées par les autres ? L’odeur de la sueur de votre partenaire vous donne des envies irrésistibles de lui sauter dessus ? Celle du dissolvant vous fait instantanément remonter en enfance ? Racontez-nous quelles odeurs improbables font vibrer vos narines !