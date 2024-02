Près d’un million d’euros récoltés pour financer la ligne B du tram à Brest

Cela ne permettra pas bien sûr de financer l’intégralité des travaux de la seconde ligne de tramway, dont le coût d’élève à plus de 200 millions d’euros. Mais la somme récoltée par la métropole de Brest grâce à un financement participatif est tout de même assez conséquente. En trois mois et demi, 944.000 euros ont ainsi été récoltés, « soit le plus important emprunt citoyen levé par une collectivité territoriale à ce jour », se félicite ce vendredi la métropole brestoise dans un communiqué.

Au total, 245 personnes ont sorti le chéquier pour investir dans la deuxième ligne de tram qui doit être mise en service en 2026. Beaucoup de Brestois bien sûr mais aussi des Bretons et des Franciliens, attirés par ce projet participatif mais aussi par sa rentabilité avec un taux d’intérêt de 4 % sur cinq ans.

Le reste du financement, en cours de négociation, devrait se faire par des emprunts bancaires à 30 ou 40 ans, à des taux variant entre 3,5 % et 4 %, selon la métropole. Sur un tracé d’un peu plus de cinq kilomètres, la deuxième ligne de tramway reliera la gare de Brest à l’hôpital de la Cavale Blanche.