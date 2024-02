Trente ans après, l’incendie du parlement de Bretagne reste un mystère

«Quand je suis arrivé, les gens étaient prostrés, presque ébahis. Il y avait un certain silence qui régnait. » C’était il y a trente ans, dans la nuit du 4 au 5 février 1994. Armé de son appareil argentique, le photographe de la ville de Rennes découvrait avec stupéfaction l’ampleur des dégâts d’un incendie qui allait marquer durablement l’histoire de la capitale bretonne. Face à lui, un immense mur de flammes croquait avec un appétit féroce la toiture du parlement de Bretagne.

Mobilisés en nombre, les pompiers étaient parvenus à maîtriser le sinistre, évitant un véritable drame humain et patrimonial dans le centre historique. Ils n’auront rien pu faire pour sauver l’édifice. « C’est toute la Bretagne qui était en deuil après ce sinistre », témoignait le maire PS de l’époque Edmond Hervé.

Ravagé tant par le feu que par l’eau aspergée par les pompiers, le bâtiment avait été reconstruit à l’identique, au prix d’un immense effort financier consenti par les pouvoirs publics. Plus de 350 millions de francs (plus de 50 millions d’euros) ont été injectés pour restaurer l’emblème de la région, qui accueille aujourd’hui la cour d’appel et la cour d’assises dans un décor somptueux. Ce lundi, Rennes célèbre le trentième anniversaire de cette nuit de feu mais garde la même question en tête : qui a pu faire ça ?

Le concierge mis en examen

L’enquête ouverte après le drame s’était soldée par un non-lieu, faute d’éléments probants. Dans cette affaire, seul le concierge du bâtiment avait été mis en examen, avant d’être disculpé. Seule certitude : l’incendie était dû à l’envoi d’une fusée de détresse, qui a couvé plusieurs heures sous le toit de l’édifice. Autre certitude : ce projectile avait été tiré dans l’après-midi par un manifestant qui ne sera jamais identifié. Ce 4 février 1994, la ville de Rennes avait vécu une journée d’une violence rare lors de la venue du Premier ministre Édouard Balladur.

La salle des pas perdus, au Parlement de Bretagne, a été entièrement reconstruite après l'incendie pour afficher ce superbe visage. - C. Allain/20 Minutes

Plusieurs milliers pêcheurs en colère avaient semé le chaos dans la capitale bretonne, usant et abusant des fameuses fusées de détresse, prenant à partie les forces de l’ordre. « Je me suis tout de suite rendu compte de l’anormalité de la situation. Il y avait une odeur de gaz, les rues étaient jonchées de débris. Des gens hurlaient, certains me criaient dessus à leurs fenêtres », racontait le maire Edmond Hervé.

Dans le sinistre, des milliers de documents judiciaires avaient été perdus. Trente ans après, le « coupable » n’est toujours pas connu. Peut-être garde-t-il ce lourd secret pour lui ?