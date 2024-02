Vers de nouvelles plaintes déposées dans l'affaire Notre-Dame de Bétharram

Des plaintes qui « portent essentiellement sur des faits de violence, mais aussi pour des faits d’agressions sexuelles et/ou viols pour cinq d’entre elles », expliquait ce vendredi à 20 Minutes le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry. Ce dernier a ouvert une enquête préliminaire, après une vingtaine de plaintes d’anciens élèves du collège-lycée Notre-Dame de Bétharram, entre Pau et Lourdes, pour des faits remontant aux années 1970, 80 et 90. Tout est parti d’un groupe Facebook, « Les anciens du collège et lycée de Bétharram, victimes de l’institution », créé par un ancien élève, Alain Esquerre. Aujourd’hui âgé de 52 ans, ce dernier a répondu aux questions de 20 Minutes.

Pourquoi avez-vous créé ce groupe Facebook ?

Mon objectif était de rassembler des témoignages de victimes de violence physique dans l’établissement, que j’ai moi-même subies pendant ces années terribles, de 1980 à 1985 me concernant, et d’écrire un recueil. Il m’a alors semblé opportun de constituer un groupe des victimes de Bétharram, que j’ai lancé le 14 octobre dernier. Mais très vite, la force des témoignages que je recevais et la gravité des faits dénoncés commis par les religieux et les laïcs m’ont poussé à constituer un dossier pénal.

Ce n’était pas votre objectif au départ ?

Pas du tout, mais je me réjouis qu’une instruction ait été immédiatement lancée, même si je me retrouve aujourd’hui un peu démuni par rapport à l’ampleur de la situation. Les victimes continuent d’affluer sur le groupe et de nouvelles plaintes vont être enregistrées très prochainement. Le scandale de Bétharram ne fait que commencer.

De quoi avez-vous été victime lors de votre passage dans l’établissement ?

J’ai été victime d’agissements de la part du surveillant général, que l’on appelait « cheval ». Il m’a littéralement passé à tabac dans son bureau, m’assénant des coups au visage d’une violence inouïe, tout cela pour une moyenne en baisse. J’ai aussi eu des gifles magistrales, des coups de pied. Je n’étais pas seul et nous devions subir ces corrections de manière collective. Des surveillants déambulaient dans le lieu de l’étude et balançaient des gifles au hasard, juste pour se faire plaisir. Et il y avait encore ce perron, en bordure du gave de Pau, qui était aussi un lieu d’exaction et de punition sous le regard de la statue de la Vierge Marie… Le triptyque de Notre-Dame de Bétharram, ce « goulag des Pyrénées », c’était : privation, humiliation, coups. Nous étions élevés comme du bétail. Mais, moi, j’ai eu beaucoup de chance, car j’étais externe, et cela m’a permis d’échapper au comportement de ce surveillant général et de l’un de ses sbires, qui se poursuivait après la période scolaire.

Alain Lesquerre à l'âge de 13 ans, lorsqu'il était scolarisé au collège privée Notre-Dame de Bétharram - Alain Lesquerre

Étiez-vous au courant à ce moment-là d’actes supposés de violences sexuelles et de viols ?

Absolument pas. Il y a eu l’affaire du père Carricart [en 1998, Pierre Silviet-Carricart, ancien directeur de Bétharram, avait été mis en examen pour viol et tentative de viol] qui s’est suicidé en 2000, mais ce sont les témoignages recueillis depuis octobre qui font état de « jeux érotiques » à l’encontre d’enfants de 11 à 13 ans. Dans mon dossier, j’apporte d’ailleurs trois nouvelles plaintes « sexuelles » concernant le père Carricart. Et depuis jeudi et la médiatisation, il vient de plus en plus de monde sur le groupe, et on commence à enregistrer de nouveaux témoignages, notamment d’ordre sexuel.

J’avais tenté de le faire en 2000 lors de l’affaire Carricart, je m’étais alors indigné de la violence institutionnelle de l’établissement. Mais j’étais tout seul. Il y a toujours eu une chape de plomb au-dessus de cet établissement. Ça commence à bouger, maintenant.

Ce qui ressort des témoignages que l’on peut lire, c’est le traumatisme qui a poursuivi les anciens élèves pendant des années…

Bien sûr, de tels agissements ont des conséquences sur le manque de confiance, la peur des autres. Cela m’a laissé des marques indélébiles, même si je m’en suis plutôt bien sorti. Chez certains, cela est remonté parfois beaucoup plus tard, au moment où l’on fait une sorte de bilan de sa vie.

Beaucoup de ces faits sont aujourd’hui prescrits, mais vous confirmez que vous avez un plaignant qui n’est pas sous le coup de la prescription ?

Tout à fait. Nous avons un plaignant qui va avoir 48 ans, pour qui les faits ne sont pas prescrits. Il a lui aussi subi des viols, et va déposer une plainte plus circonstanciée ce vendredi en gendarmerie.