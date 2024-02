Son record du monde Tour Eiffel en allumettes invalidé par le Guinness Book

Un rêve qui s’écroule. Richard Plaud, un habitant de Montpellier-de-Médillan, près de Saintes (Charente-Maritime) a appris il y a quelques jours que le record du monde de la Tour Eiffel en allumettes la plus haute du monde, qu’il pensait avoir battu en janvier dernier, n’avait finalement pas été validé par les juges britanniques du Guinness World Records (ou Guinness Book).

La tour Eiffel de Richard Plaud mesure 7,19 mètres de haut, mais n'a pas été validée par les juges du Guiness Book. - Richard Plaud

Richard Plaud avait pourtant mis huit ans, et passé 4.200 heures, à concevoir une Tour Eiffel de 7,19 mètres de haut (taille validée par un géomètre-expert) pour laquelle il avait utilisé 706.900 allumettes.

« Ils ne reconnaissent pas mon travail »

Mais alors, que s’est-il passé ? « Il fallait que les allumettes utilisées pour réaliser la Tour Eiffel, soient achetées dans le commerce, avec leur partie inflammable qu’il fallait supprimer en la grattant, sans la couper », explique à 20 Minutes Richard Plaud. Les allumettes ne devaient en effet être ni coupées, ni déformées. Or, le Poitevin est allé se servir directement à l’usine, et a utilisé des allumettes sans partie inflammable…

« Cette subtilité était bien mentionnée dans le cahier des charges, mais je ne l’ai consulté qu’en octobre dernier, car j’ai attendu la dernière ligne droite pour solliciter le Guiness World Records. Et oui, je l’ai bien lue, malgré tout, je restais quand même confiant », poursuit Richard Plaud.

« La décision est tombée, c’est comme ça »

Une allumette reste une allumette, surtout quand elle est achetée à l’usine qui les fabrique. Mais pas pour les juges britanniques, qui ont été intransigeants. « C’est assez étonnant, et même un peu agaçant, mais bon la décision est tombée, c’est comme ça » soupire-t-il aujourd’hui. Ce qui me fait surtout de la peine, c’est qu’ils ne reconnaissent pas mon travail, le temps, la réflexion qu’il y a derrière, car c’était loin d’être simple à réaliser. »

L’ancien record de 6,53 mètres, détenu par un Libanais, reste donc d’actualité. Si sa Tour Eiffel est aujourd’hui démontée et rangée dans des étagères, Richard Plaud ne manquera toutefois pas l’occasion de la ressortir, et montrer que c’est bien la sienne la plus haute (et la plus belle).