Pourquoi le Pays basque attire toujours alors que s’y loger est un enfer ?

«On a la mer, il fait doux, on n’a quasiment pas d’insécurité… Qui ne rêverait pas de s’installer à Biarritz plutôt que dans la Creuse, sans critiquer cette dernière ? » lance comme une évidence Serge Loustau-Cazalet, président de la fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) pour la région Béarn, Bigorre et Pays basque.

L’attractivité de la côte basque, une nouvelle fois consacrée par la cinquième édition du palmarès des villes et villages de France où il fait bon vivre, publié par le JDD, coule de source. Trois villes de la région arrivent juste après Angers (en première position) : Bayonne, Biarritz et Anglet. Dans les faits, cela se traduit au Pays basque par l’arrivée de 3.000 nouveaux habitants par an.

Une hausse des prix médians au m2 de près de 60 % en cinq ans

« Il y a un effet carte postale et on aura beau faire connaître les difficultés de logement, le cadre de vie reste très attractif parce qu’on en fait la promotion, que c’est un territoire proche de la mer, proche de l’Espagne, et dont l’identité est folklorisée et promue », analyse Benjamin Gayon, docteur en aménagement du territoire et auteur de Le foncier au Pays basque : un territoire d’expérimentations (éd. Elkar). Selon lui, la recherche de cadres de vie moins urbanisés après la crise du Covid-19 a encore contribué à renforcer cette attractivité.

Serge Loustau-Cazalet pointe pourtant des exemples de ratés à l’aune de son expérience d’agent immobilier : ce couple qui commence à louer mais qui ne parvient pas à acheter par la suite, se décourage et repart, ou ce Basque qui hérite de la maison familiale mais ne peut pas l’entretenir sans la louer de façon saisonnière, alors que les possibilités d’y recourir ont été sérieusement encadrées.

Sur le marché de la vente, les prix médians au m2 dans les Pyrénées-Atlantiques ont augmenté de près de 60 % en cinq ans, avec par exemple 8.054 euros le m2 en prix médian à Biarritz. Localement, les prix de certains biens se sont envolés et ont provoqué des manifestations de collectifs de citoyens, constitués d’habitants du cru mais aussi de nouveaux arrivants qui ont découvert cette situation très tendue sur le logement. Des agences immobilières ont fait les frais de ce mécontentement et ont été taguées pour dénoncer la spéculation, au détriment d’un accès au logement pour tous.

Un rééquilibrage entre l’intérieur des terres et la côte

« Il y a une idée reçue selon laquelle c’est un territoire prisé des retraités pour y passer leurs vieux jours, mais on y trouve aussi beaucoup de jeunes et pas mal de jeunes ménages », pointe Benjamin Gayon. Mais comme une partie de ceux qui ont grandi sur le territoire le quittent au moment de leurs études supérieures, cette population est au final moins visible.

Les politiques d’aménagement du territoire tentent de contrebalancer l’effet « assignation à résidence à l’intérieur des terres » des personnes dont le pouvoir d’achat ne permet pas de vivre sur la côte, pointe Benjamin Gayon. Des équipements et des transports doivent permettre de vivre dans les communes plus rurales pour ce qu’elles sont et pas par défaut, pour leur plus ou moins grande proximité avec la côte. A Soule, l’un des territoires ruraux qui étaient le plus en déprise démographique, cette tendance a commencé à ralentir. A l’intérieur des terres, la situation n’est pas non plus évidente pour les jeunes qui cherchent des petites surfaces en bon état quand le parc de ce secteur propose surtout de grandes maisons anciennes.

« Moins de constructions et plus d’habitants »

La tendance nationale à la baisse du volume de transactions immobilières – environ 20 % entre septembre 2022 et septembre 2023 – se retrouve dans les Pyrénées-Atlantiques, avec -17 %. Et sur la côte basque comme dans tous les secteurs tendus, le taux de logements vacants est très faible. A Biarritz, il est par exemple d’1,5 % quand le taux national est à 8,4 %. « Il y a moins de constructions et plus d’habitants, cela crée du manque et du besoin », commente le président de la FNAIM pour la région Béarn, Bigorre et Pays basque.

Sur l’intercommunalité du Pays basque, plus d’un logement sur cinq est une résidence secondaire. En plus de capter une partie du parc de logements « à l’année », cet important volume tire vers le bas les objectifs en matière de logements sociaux, calculés sur la base… des résidences principales.