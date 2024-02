Vous avez un petit plaisir coupable ? Allez, racontez-nous

Passer une matinée de télétravail à bosser sous sa couette, manger le gras de sa tranche de jambon, binge watcher une série avec du popcorn en guise de dîner, appuyer vite sur le bouton de l’ascenseur pour monter alors que votre voisin entre dans le hall les bras chargés de courses…

Dans cette vie hyper normée qui manque parfois de sel, on a tous son plaisir coupable. Ce petit kiff propre à nous qui nous fait du bien, illumine quelques secondes notre journée, mais que l’on fait en cachette ou dont on n’est pas super fiers.

Et vous, avez-vous un petit plaisir coupable ? Quel est-il et quelle sensation vous procure-t-il ? Vous l’avouez facilement à votre entourage ou au contraire, vous préférez le garder pour vous ? Avez-vous essayé d’arrêter mais impossible, c’est plus fort que vous ? Vous pouvez nous livrer votre témoignage via le formulaire ci-dessous en vue de la rédaction prochaine d’un article. Merci d’avance !