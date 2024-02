Une enquête préliminaire a été ouverte après le dépôt de vingt plaintes d’anciens élèves du collège-lycée catholique Notre-Dame de Bétharram (Pyrénées-Atlantiques), pour des faits de violences, d’agressions sexuelles et de viols commis il y a une quarantaine d’années, a indiqué le parquet de Pau. Voici ce que l’on sait de cette affaire.

Quels sont les motifs de ces plaintes ?

Les plaintes, révélées par La République des Pyrénées, portent « essentiellement sur des faits de violences, mais parmi les vingt plaintes, cinq concernent des faits d’agressions sexuelles et/ou viols, qui auraient été commis entre les années 1970 et 1990 au sein de l’institution Notre-Dame de Bétharram », précise ce vendredi à 20 Minutes le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry. Ce collège-lycée catholique Notre-Dame accueille environ 280 élèves, à Lestelle-Bétharram, entre Pau et Lourdes.

Comment cette affaire vieille de quarante ans est-elle remontée à la surface ?

« J’ai reçu mercredi un courrier d’une personne à la tête d’un collectif, dans lequel il avait joint un ensemble d’attestations et de courriers qui valent plaintes, concernant ces faits, explique encore à 20 Minutes le procureur de Pau. J’ai immédiatement ouvert une enquête, confiée à la gendarmerie de Pau. » Cette personne est un ancien élève de l’établissement, qu’il a fréquenté de 1980 à 1985. Alain Esquerre, aujourd’hui âgé de 52 ans et installé à l’est des Pyrénées-Atlantiques, avait créé une page Facebook en octobre dernier, « Les anciens du collège et lycée de Bétharram, victimes de l’institution », qui compte plus de 300 membres désormais. Les témoignages concernant les agissements au sein de l’établissement y ont en effet rapidement afflué. « J’étais là-bas en sixième et cinquième, en 1981 », raconte un ancien élève, qui évoque « les mains baladeuses » d’un surveillant, les punitions comme « le perron dans le froid de l’hiver jusqu’à 23 heures en pyjama », les « claques des pions » et les « coups d’eau froide. » Un autre parle aussi « du perron par -10 °C en caleçon », « les coups des surveillants, et des religieux ». Ou encore, « les doigts et les ongles explosés en sang avec une règle », « les coups de poing dans la tête », « les heures dans le froid en tenue spartiate. » « Les enfants étaient traités comme du bétail », résume Alain Esquerre, qui a lui-même subi des violences physiques.

Pourquoi ces faits n’ont-ils pas été dénoncés plus tôt ?

« Je ne m’explique pas pourquoi les gens n’ont pas parlé plus tôt », a confié Alain Esquerre à Sud Ouest. Sa page Facebook créée pour récolter des témoignages sur les violences subies dans l’établissement, a en tout cas permis de révéler les récits d’agressions sexuelles. « Des gens vous racontent leur détresse, des choses subies à l’âge de 10 ou 12 ans et qu’ils n’ont jamais racontées à personne. Ils se sont terrés dans leur silence alors que certains habitent à dix kilomètres de là », raconte-t-il à l’AFP.

Y a-t-il prescription concernant ces faits qui remontent à une quarantaine d’années ?

« La question de la prescription se posera peut-être, reconnaît le procureur de la République, mais pour les viols et agressions sexuelles, nous investiguons quand même pour deux raisons : d’abord pour la victime, car pour elle c’est important qu’il puisse y avoir une reconnaissance ; le deuxième intérêt c’est qu’il existe aujourd’hui un système de prescription glissante : si l’auteur a commis des faits similaires sur une autre victime, pour lesquels les faits ne sont pas prescrits, cela lève la prescription pour l’ensemble des faits. » « L’une des victimes n’est pas encore concernée par la prescription, donc sa plainte pourra être le support des autres », a d’ailleurs assuré à l’AFP Alain Esquerre.

Que sait-on de cet établissement ?

Ce n’est pas la première fois que Notre-Dame de Bétharram est dans le viseur, rappelle Sud Ouest. En 1996, deux plaintes avaient été déposées concernant un climat de violence au sein de l’établissement. L’affaire avait fait grand bruit, alors que le fils du ministre de l’Éducation nationale de l’époque, et maire de Pau, François Bayrou, y était scolarisé. En 1998, Pierre Silviet-Carricart, ancien directeur de Bétharram, avait été mis en examen pour viol et tentative de viol, accusé par un jeune homme de la région bordelaise qui dénonçait des faits alors qu’il était interne en 1987-1988. Le religieux avait contesté les faits avant de se suicider en 2000.

Le responsable de l’établissement « attristé »

Contacté par l’AFP, l’actuel responsable de l’établissement, le père Jean-Marie Ruspil, s’est dit « attristé » et juge « très regrettable que de la violence ait pu être utilisée envers des enfants et des adolescents ». « Depuis le mois de novembre, j’ai moi-même reçu des témoignages d’anciens élèves surpris pour ne pas dire choqués », qui « regrettent que ne soient pas mis en lumière les bons souvenirs d’anciens », ajoute-t-il. Ces plaintes seront aussi déposées devant la Commission reconnaissance et réparation de l’Église, créée pour les victimes d’abus sexuels dans l’Église.