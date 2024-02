Deux Français tués en Ukraine, heurts en Argentine et Hamilton chez Ferrari

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Deux « volontaires » français ont été tués et plusieurs autres personnes ont été légèrement blessées jeudi lors d’une frappe russe à Beryslav, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région de Kherson. « L’armée russe a tué deux citoyens français. Trois autres étrangers ont été légèrement blessés » de même qu’un Ukrainien, a poursuivi, sans préciser les fonctions exactes de ces « volontaires » – une expression souvent employée pour désigner les travailleurs des organisations humanitaires – et en présentant ses « sincères condoléances aux familles des morts ». Selon le Kyiv Independent, il s’agissait bien de volontaires « civils », et pas de combattants. La police nationale ukrainienne a indiqué de son côté que deux hommes de nationalité française étaient morts à la suite d’une attaque de drones.

Les députés d’opposition ont momentanément quitté jeudi le Parlement en Argentine, en plein débat sur les réformes dérégulatrices du président ultralibéral Javier Milei, pour protester contre la « répression » selon eux, par la police d’une manifestation à l’extérieur du bâtiment. En début de soirée jeudi, la police a tiré des balles en caoutchouc pour disperser plusieurs centaines de manifestants et dégager des axes de circulation aux abords du Parlement. Les forces de sécurité ont aussi utilisé des canons à eau, et du gaz lacrymogène. Des médias argentins ont fait état de trois blessés et deux interpellations, sans confirmation officielle initiale.

L’incroyable nouvelle a littéralement retourné le (petit) monde de la Formule 1, et même au-delà. Et cette fois, pas de long suspense insupportable à la mode Mbappé-Real Madrid. Le pilote britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, rejoindra l’écurie Ferrari en 2025 après douze saisons passées chez Mercedes, a annoncé ce jeudi soir l’écurie italienne. « Le moment est venu pour moi de franchir cette étape et je suis ravi de relever un nouveau défi », a réagi Hamilton, 39 ans. Il rejoindra Charles Leclerc, tandis que Carlos Sainz se cherchera un nouveau volant. La Scuderia court après un titre mondial depuis plus de 15 ans.