La crêperie qui sent trop la crêpe va rouvrir en Bretagne

C’était il y a un an, quasiment jour pour jour. A quelques heures de la réouverture de leur crêperie installée à Erquy (Côtes-d’Armor), Alex et Marlène recevaient un courrier les assignant en référé. Le motif : les odeurs de crêpe qui émanaient de leur restaurant incommodaient leur voisin. Originaire de région parisienne, l’homme aujourd’hui âgé de 75 ans avait longtemps utilisé cette maison comme résidence secondaire avant de s’y installer de manière permanente. C’est là que les ennuis avaient commencé.

Retraités, lui et sa femme n’avaient plus supporté les odeurs et le bruit émanant de la Crêperie du pêcheur située juste à côté, allant jusqu’à des poursuites judiciaires. Un an après la tempête médiatique, 20 Minutes a profité de la Chandeleur pour remettre les choses à plat sur la billig. Histoire de voir où en était cette affaire qui avait fait le tour des médias français. A quelques détails près, rien n’a changé.

La tondeuse et le taille-haie, autres sources de remarques

Au moment où il décroche son téléphone, Alex Polge est en pleins préparatifs et s’active partout. Sa crêperie doit rouvrir le 10 février après une trêve hivernale habituelle de trois mois. Pendant cette période, on pourrait penser le couple à l’abri des critiques du voisin. Mais pas tellement. Habitant sur place, les restaurateurs assurent subir les remarques toute l’année. « Il faut vivre avec nous pour le croire. Dès que je passe la tondeuse ou que je taille la haie, j’ai le droit à des remarques. On essaye de ne pas y penser dans le quotidien mais je vous jure que ça devient oppressant et que ça nous tape sur le système ».

Dans la rue de Plaine Garenne, les voisins ne se parlent plus. Dans l’incapacité de trouver une solution à l’amiable, ils ont dû passer devant un juge qui avait procédé en mai à la nomination d’un expert chargé d’évaluer les nuisances. L’ensemble des parties avait été réuni en juillet en présence des avocats afin d’écouter les doléances et arguments de chacun. « Le rendez-vous s’était bien passé et tout le monde avait pu être entendu. La justice doit pouvoir servir à apaiser les tensions. Pour moi, l’expertise doit permettre de clore le débat et de savoir s’il y a un trouble anormal du voisinage ou pas », rappelle Me Christophe Sanson, qui défend le couple de voisins. « Nous, on pense avoir fait ce qu’il fallait. On attend que la justice tranche et nous dise si nous sommes dans notre droit. Cette crêperie, c’était notre rêve, on ne baissera pas les bras », assure Alex.

Une incroyable médiatisation

La question qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir comment l’expert va pouvoir évaluer le préjudice lié à l’odeur. Pour se faire une idée, il devait mener deux visites inopinées dans l’année, dont une lors de la saison haute. Mais pour trancher, il ne pourra pas utiliser autre chose que son nez. « Pour le bruit, c’est assez facile de faire des mesures. Pour les odeurs, c’est souvent à l’expert acousticien de dire s’il sent quelque chose ou pas, si c’est permanent », détaille l’avocat spécialiste de la question. Pour vérifier le bon fonctionnement de l’extracteur, il n’est pas impossible que des bâtons d’encens colorés soient brûlés, afin de vérifier que l’installation est conforme. Bref, pas simple. Et surtout pas hyper précis.

En attendant, le couple de restaurateurs peut se satisfaire d’une chose : avec cette improbable médiatisation, leur établissement est connu de tout le monde et affiche régulièrement complet. « On a reçu un soutien incroyable », témoignent-ils.

L’expert avait un an pour rendre son rapport et devra poser ses conclusions dans le courant du mois de mai, au plus tard. Ce sera ensuite à la justice de dire si oui ou non cette crêperie sent trop la crêpe. Et si cela constitue un trouble anormal du voisinage.