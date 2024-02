Combien ça coûte le GNR, gasoil des tracteurs, qui focalise la colère ?

Le gazole non routier (GNR) est-il le nœud de la colère ? Ce jeudi, les agriculteurs peuvent désormais demander le remboursement partiel de la taxe sur le GNR, a annoncé le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, pour répondre aux manifestations des agriculteurs qui bloquent les routes depuis plus d’une semaine. Le GNR est le carburant qui alimente certains engins agricoles, notamment pour le travail dans les champs.

Les versements seront effectués dans les deux semaines, ce qui représentera pour eux une avance de trésorerie. Le gouvernement a promis qu’à partir de juillet, la ristourne fiscale dont bénéficient les agriculteurs sur le GNR serait appliquée dès l’achat, et non plus après coup sur justificatif.

« C’est surtout un produit très spéculatif »

Cette mesure concerne essentiellement les grosses exploitations agricoles qui, ces dernières années, se sont équipées de cuves spéciales pour ce carburant et qui peuvent aller jusqu’à 10.000 litres. Et surtout, elle ne résout pas le fond du problème. « C’est le GNR qui coûte trop cher, explique Philippe Duminil, exploitant près d’Arras, dans le Pas-de-Calais. Chaque année, on en consomme plus de 50.000 litres. C’est un poste très important dans les comptes ».

Avec 260 hectares de terres cultivées en pommes de terre, céréales et betteraves, il s’agit d’une exploitation importante. La moyenne dans le département se situe à environ 60 ha. « C’est surtout un produit très spéculatif dont le prix fluctue énormément, précise Benoît Louchart, du syndicat FDSEA du Pas-de-Calais. On l’a vu avec la guerre en Ukraine et les blocages des raffineries. A l’été 2022, il est monté à plus de 2 euros le litre. Aujourd’hui, il est à environ 1,25 euro. »

Un plein de 200 l par jour

Ainsi, lors des moissons 2022, la moissonneuse avec chauffeur était passée de 71 euros (pour un GNR à 0,75 euro le litre) à 99 euros avec un GNR à 2 euros, peut-on lire sur le site de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais. « Un tracteur classique, avec un réservoir d’environ 200 litres, peut consommer un plein par jour lors des travaux de semis ou de labour », souligne aussi Benoît Louchart.

Le GNR a été mis en place pour remplacer le fuel. Il est présenté comme cent fois moins polluant grâce à une faible teneur en soufre. Mais GNR, fuel ou gasoil rouge, un guide des bonnes pratiques agricoles baptisé « Economies de carburant en agroéquipement » demande de limiter les déplacements sur route avec un tracteur agricole. La consommation peut, en effet atteindre 70 litres/100 km contre 30 à 40 litres pour les poids lourds. Ces derniers jours, c’était un peu raté.