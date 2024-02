Pesticide et viande de synthèse… Le point sur la nouvelle série de mesures

Les agriculteurs marchent sur Rungis, labourent Bruxelles, bloquent la France et Gabriel Attal a convoqué ce jeudi midi une conférence de presse de dernière minute. Flanqué de Bruno Le Maire (ministre de l’Economie), de Marc Fesneau (Agriculture) et de Christophe Béchu (Transition énergétique), le jeune chef de gouvernement a multiplié les annonces, tantôt symboliques – l’inscription dans la loi du principe de souveraineté alimentaire, tantôt techniques – définir au niveau européen la viande de synthèse.

Gabriel Attal a estimé que celles-ci répondaient « à une grande partie des attentes ». Pesticide, souveraineté, contrôle des supermarchés et viande de synthèse… 20 Minutes fait le point sur ces annonces.

Des annonces d’ordre symboliques peu spectaculaires

« La souveraineté ». Voilà un mot répété quatre fois dans une même phrase par le Premier ministre, histoire de ne pas douter de son importance. « Nous voulons être souverains, souverains pour cultiver, souverains pour récolter, souverains pour nous alimenter », a résumé Gabriel Attal.

Et de promettre d’inscrire « l’objectif de souveraineté (alimentaire) dans la loi » et de consacrer « dans le code rural l’agriculture comme un intérêt fondamental de la nation ». Des promesses avant tout d’ordre symbolique. Tout comme son, appel à une « législation claire au niveau européen sur la dénomination de ce qu’est la viande de synthèse », car celle-ci ne « correspond pas à notre conception de l’alimentation à la française ».

Dans le même registre, parmi les annonces de jeudi figure un renforcement des lois Egalim qui visent à empêcher que les producteurs ne fassent les frais de la guerre des prix entre les supermarchés d’une part, et les distributeurs et fournisseurs de l’agro-industrie d’autre part. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a précisé que « toutes les grandes chaînes de supermarchés » seront « contrôlées dans les prochains jours » sur ce sujet.

Le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau y est aussi allé de sa mesure symbolique avec la mise « en pause » du plan Ecophyto visant à réduire l’usage des pesticides. Contrôles des supermarchés, gel du plan Ecophyto, proclamation de la souveraineté… autant de réponses immédiates sur des thèmes forts de la mobilisation, sans réelle portée à long terme.

Des mesures plus techniques

Pour contenter les agriculteurs, le gouvernement a pris une autre volée de mesures plutôt techniques et de niches. Gabriel Attal a annoncé une enveloppe de 150 millions d’euros en soutien fiscal et social aux éleveurs et le relèvement des seuils d’exonération sur les successions agricoles. Il s’est aussi engagé à assouplir les règles imposant aux agriculteurs de maintenir des surfaces en prairies en appliquant « une dérogation à l’obligation de réimplantation pendant un an ».

Pour lâcher du lest sur la revendication « de produire à armes égales », Gabriel Attal a dit vouloir empêcher l’importation en France de fruits et légumes traités avec le pesticide thiaclopride, un produit interdit en Europe.

Il s’agissait de sa troisième salve d’annonces sur le sujet en moins d’une semaine. Lors d’une conférence de presse à 15 heures, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont appelé à lever les points de blocage dans toute la France. Reste à savoir si les manifestants suivront le mot d’ordre.