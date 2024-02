Un cortège de… tracteurs électriques. Peu de chance, dans un avenir proche, de voir une telle image de la colère. Certes, les barrages ont été levés et la hausse progressive de la fiscalité sur le gazole non routier (GNR), au cœur des revendications des agriculteurs, pour le moment abandonnée. Mais c’est surtout que le marché du tracteur agricole électrique est aujourd’hui… très émergent.

Sur les 26.200 immatriculations de tracteurs standards en France en 2023, ceux de plus de 300 chevaux affichent la plus forte croissance (+17,6 %), selon les chiffres du syndicat français des acteurs industriels de la filière des agroéquipements et de l’agroenvironnement. Et la puissance moyenne des tracteurs continue d’augmenter, pour atteindre 163,5 chevaux en 2023 (contre 161 chevaux en 2022). Chez les gros constructeurs – John Deere, New Holland et Fendt en tête – les tracteurs 100 % électriques de cette puissance-là sont à l’état de prototypes ou premières commercialisations.

De l’électrique sur de petits engins

« C’est toujours pareil, tant que des matériels ne sont pas produits à grande échelle, cela fait des investissements très lourds pour les exploitants agricoles, même s’il peut y avoir des aides dans le cadre des contrats de transition de la région par exemple », observe Gérard Gazeau, chargé de mission agroenvironnement à la chambre d’agriculture du Vaucluse. Surtout que les économies à attendre aujourd’hui le sont moins du côté des grandes cultures de plein champ que « de la viticulture ou de l’arboriculture, là où il y a le plus de passages d’engins », et donc de consommation de gazole, explique-t-il.

« Il est important de décorréler les différents marchés agricoles », avance Laure Prévault-Osmani, directrice générale cofondatrice de Sabi Agri. Installée dans le Puy-de-Dôme, cette entreprise propose depuis 2017 trois modèles de tracteurs et robots électriques pensés avant tout pour le maraîchage, la viticulture et les activités agricoles des collectivités locales. Autrement dit, des petits engins type porte-outil modulable ou enjambeur électrique plutôt que de gros engins agricoles. « Nous travaillons à une réponse viable économiquement et techniquement pour les grandes cultures, c’est en cours de recherche et développement », ajoute-t-elle.

« Le tracteur électrique est pertinent »

En Loire-Atlantique, la ferme expérimentale de Derval va explorer de son côté la transformation d’un tracteur diesel en tracteur électrique, en mode « retrofit », pour le tester sur quatre saisons. « L’idée est de voir ce qu’il a dans le ventre, s’il permet de répondre à nos besoins agricoles dans une ferme laitière », y explique-t-on. Dans les Alpes-Maritimes, Thierry Dumontel a depuis plusieurs années fait le choix de cultiver en maraîchage un jardin associatif et expérimental dans la vallée du Loup.

« Sous un même terme de tracteur électrique, on couvre plusieurs besoins », pose-t-il d’emblée comme cadre. « Nous ne sommes pas dans la Beauce avec plus des hectares à labourer en profondeur. Sur du travail léger, à des fins de maraîchage et sur une exploitation réduite, oui, le tracteur électrique est pertinent. »

D’un point de vue technique, il ne regrette ainsi pas l’investissement dans un tracteur électrique, même si celui-ci a coûté le double, autour de 50.000 euros, qu’un modèle classique, pour une vingtaine de chevaux. « Le coût est une question importante, mais c’est faussé si l’on compare un équipement construit en très grande quantité et un en très petite série. Le nôtre était le numéro 40. » Et aujourd’hui, étant donné que l’exploitation produit sa propre électricité, elle est autosuffisante.

Thierry Dumontel s’intéresse de près à présent au « rétrofit » et voit naître avec intérêt des solutions techniques pour les plus grosses exploitations, comme les tracteurs connectés avec un câble : « C’est une question de temps. On sait propulser avec des moteurs électriques, le TGV en est un bon exemple ! »