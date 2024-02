La commission d’enquête sur le narcotrafic à Marseille en mars

La première commission d’enquête menée en France sur les narcotrafics poursuit son tour de l’Hexagone. Après une visite du port du Havre, une des principales portes d’entrées de la cocaïne en France, les parlementaires sont aujourd’hui à Verdun, notamment pour travailler sur les trafics d’héroïne qui gangrène la région de longue date.

Ils se rendront ensuite à Lyon mi-février avant de terminer leurs visites de terrains par deux jours à Marseille, les 7 et 8 mars prochain, a appris 20 Minutes auprès d’acteurs de cette commission et du sénateur Guy EELV des Bouches-du-Rhône Guy Benarroche.

Si le programme de ce déplacement reste à être précisé par le rapporteur de cette commission, le sénateur LR du Rhône Étienne Blanc et le président le socialiste Jérôme Durin, une première journée devrait être consacrée aux acteurs de la justice, de la police et des douanes, tandis que la seconde journée verra plutôt des rencontres avec des associations, habitants et familles de victimes des trafics de drogues dans les quartiers nord.

Selon nos informations, les auditions du procureur de Marseille, Nicolas Bessone, et de Frédérique Camilleri, la préfète de police, ne devraient pas se tenir à cette occasion. Ils seront plutôt entendus à Paris, directement au Parlement. Des auditions ont déjà pu être menées à Paris, dont trois « concernant des services pénitentaires ou autres » à huis clos.

Les conclusions de cette commission lancée en octobre dernier, la première du genre en France, sont espérées pour la fin du mois d’avril ou le début du mois de mai.