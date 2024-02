A la recherche du voleur en série de tirelires à pourboire. La vidéo d’un homme en train de dérober le « cochon à pourboire » chez Côté Zinc, un restaurant de la rive droite à Bordeaux, tourne en boucle depuis quelques jours. Elle révèle que cet individu sévit depuis des mois à Bordeaux. Postée lundi par les responsables de l’établissement, elle a suscité énormément de réactions sur X, et notamment de la part d’autres établissements bordelais, victimes eux aussi du même voleur.

Hello Twitter ! Mon père tient un petit restaurant sur Bordeaux et quelqu'un a volé le pot à pourboire des employés (250 à 300€), je sais que vous êtes trop forts pour retrouver les gens, pourriez-vous l'aider svp ? 🙏🏻 (Photos en commentaire) n'hésitez pas à RT 🙏🏻 pic.twitter.com/z4WvuHoLOB — Best Of Dofus (@BestOfDofus) January 28, 2024

La scène s’est déroulée samedi 27 janvier. « Un homme est entré dans notre établissement, nous a dit qu’il venait pour manger avec des amis, et qu’il les attendait au comptoir », raconte à 20 Minutes Guillaume Gohard, le directeur de salle chez Côté Zinc. « Il a pris son téléphone, fait mine d’envoyer des messages, pendant ce temps-là il était très à l’aise avec nous, tel un client classique, poursuit Guillaume Gohard. En fait, il a attendu qu’on soit occupé par notre service pour s’emparer du cochon posé sur le comptoir, qui contenait environ 300 euros de pourboire, et le mettre dans son sac. »

« On a eu rapidement des retours de plusieurs établissements »

L’individu d’une cinquantaine d’années est ensuite « parti, naturellement, en nous disant qu’il allait chercher ses amis et qu’il reviendrait plus tard. On ne l’a jamais revu. C’est un client que nous n’avions jamais vu, qui ne nous parlait pas, et qui n’a pas suscité de méfiance de notre part, il était très à l’aise. On a compris pourquoi, puisque en fait c’est un habitué de ce type de vols. »

Guillaume Gohard et les autres membres de Côté Zinc l’ont appris après avoir posté la vidéo de l’homme en train de s’emparer du cochon à pourboire sur les réseaux sociaux. « On a eu rapidement des retours de plusieurs établissements, cafés, salons de thé, restaurants aux Chartrons, à Saint-Michel, qui se sont fait voler eux aussi leurs pourboires par le même individu. » L’homme est en effet très reconnaissable sur les vidéos. « Ils nous ont fait parvenir des photos et vidéos de chez eux aussi. »

« Il lui a dit qu’il ne pouvait pas s’en empêcher… »

Marc, responsable des Ronrons des Chartrons, un bar à chats, en a fait les frais aussi. « C’était un midi, il y a environ deux mois, il est arrivé en demandant s’il y avait de la place pour trois, se souvient-il. Il s’est installé en salle pour, a-t-il dit, attendre les autres. A un moment, je me suis éclipsé pour aller dans ma cuisine, et quand je suis revenu il m’a dit qu’il allait chercher ses amis. Il a disparu et c’est là que j’ai vu que mon magnifique cygne en céramique qui servait de tirelire à pourboire avait disparu. J’ai compris qu’il nous avait volés, ce que la vidéo a confirmé, puisqu’on le voit très distinctement mettre l’objet dans son sac. » S’agissait-il du même homme qu’au Côté Zinc ? « Il n’y a aucun doute là-dessus. »

A la différence de Côté Zinc, Marc a pu récupérer son argent. « Je l’ai cherché dans les rues alentour, et j’ai envoyé une capture d’écran de la vidéo à un ami, qui l’a aussi cherché dans le quartier, et l’a retrouvé à un arrêt de tram. Il lui a imposé de rendre l’argent, soit une vingtaine d’euros. En revanche il n’y avait plus le cygne en céramique. Il lui a dit qu’il avait honte, qu’il avait fait la même chose la veille, qu’il ne pouvait pas s’en empêcher. »

Le patron de Côté Zinc est allé porter plainte à la police lundi. « Nous avons également poussé les autres établissements à porter plainte » poursuit Guillaume Gohard, qui espère que l’initiative va permettre « d’alerter » les cafés et restaurants de la place bordelaise, et retrouver ce voleur en série.