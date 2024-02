La guerre du marché de Rungis n’aura pas lieu. Après avoir menacé d’envahir la ville et même carrément « d’affamer les Parisiens » pendant tout le début de semaine, le calme régnait aux abords du marché en ce jeudi matin, cible « symbolique » des agriculteurs en colère qui ont bloqué depuis mardi plusieurs autoroutes menant à la capitale.

A la porte de Chevilly-Larue, qui mène au marché de gros, cinq camions de CRS et deux blindés Centaure de la gendarmerie surveillaient le trafic vers 6 heures. La circulation était légèrement ralentie à l’entrée du marché, réduite à une voie. « Le programme, ça va sûrement être repos et retour », a pronostiqué Frédéric Ferrand, un des agriculteurs présents devant le marché. En Ile-de-France, sept autoroutes sont entravées par des barrages et fermetures partielles, selon le site de suivi du trafic Sytadin.

Et maintenant, l’Assemblée nationale ?

La dernière condition pour faire machine arrière restait les 79 agriculteurs placés en garde à vue mercredi après-midi après une intrusion dans des entrepôts du marché, mais celles-ci devraient être levées dans la journée. De quoi définitivement calmer les choses.

Paris ne va donc pas connaître la famine, mais pas dit qu’aucun tracteur n’entre dans la capitale. Véronique Le Floch, présidente de la Coordination rurale, a invité les agriculteurs qui le souhaitent « à aller devant l’Assemblée nationale », pour porter leurs revendications directement auprès des députés. Attention, une invasion de Paris peut en cacher une autre.