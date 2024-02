Manon Jouas et Lionel Ussereau, deux professeurs d’EPS du collège Doujani, à Mayotte, ont organisé un voyage scolaire au ski pour vingt-quatre élèves de l’établissement, rapporte Le journal de Mayotte. De la même manière que leurs étudiants leur ont fait découvrir l’île, les profs, originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vont leur faire visiter leur terre natale.

Les collégiens de 14 et 15 ans, sélectionnés en fonction de leur attitude mais aussi leur motivation et leur investissement, s’envolent ce jeudi pour deux jours à Paris. Ils visiteront la capitale avant d’enchaîner une semaine sur les pistes de Villard-de-Lans, près de Grenoble.

Demandes de financements, cagnotte et tombola… La professeure a confié au journal qu’il avait fallu plus d’un an pour réussir à concrétiser cette idée et rassembler les 50.000 euros nécessaires au projet.

Les élèves mahorais vont également bénéficier de la générosité de camarades rennais qui se sont chargés de collecter des vêtements d’hiver pour eux. « Concernant les affaires de ski à proprement parler, Lionel et moi avons fait jouer notre réseau auprès des profs d’EPS à Annecy, ainsi que le bouche-à-oreille pour récupérer des affaires », a ajouté Manon Jouas au média local.