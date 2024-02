Ils ont été interpellés et placés sous ce régime « pour dégradation du bien d'autrui en réunion et participation à un groupement formé en vue de la préparation de dégradations de bien », avait indiqué la même source mercredi soir. Au petit matin, le calme régnait aux abords du marché, cible « symbolique » des agriculteurs en colère qui ont bloqué depuis mardi plusieurs autoroutes menant à la capitale.

Les 600 tracteurs et plus de 1 000 agriculteurs qui bloquaient l’autoroute M35 à Strasbourg depuis mardi sont petit à petit partis mercredi. La M35 était de nouveau ouverte à la circulation en fin de soirée, après 21 heures.

Pour Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination Rurale, « l'objectif a été atteint » et les tracteurs feront demi-tour une fois la libération des personnes interpellées en garde à vue.

Le convoi d'agriculteurs s'est provisoirement replié vers le Loir-et-Cher jeudi matin, a annoncé un représentant du syndicat agricole. « On retourne à Pierrefitte-sur-Sauldre. On ne sait pas encore combien de temps. On va là-bas et on voit ce que l'on fait », a indiqué Jean-Pierre Labeau, de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, peu après avoir quitté le pont de Sully-sur-Loire (Loiret).