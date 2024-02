Tracteurs à Bruxelles, profs en colère et électricité plus chère

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que la mobilisation se poursuit en France, les agriculteurs en colère vont avoir ce jeudi les yeux tournés vers Bruxelles. Certains vont même se déplacer vers la capitale belge pour faire connaître leur mécontentement, notamment sur les nombreuses normes imposées par la Politique agricole commune. Plusieurs centaines de tracteurs sont ainsi attendus sur place pour une manifestation d’agriculteurs venus de plusieurs pays dans le quartier européen, en marge d’un sommet des dirigeants de l’Union européenne. À l’occasion de celui-ci, Emmanuel Macron doit s’entretenir avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen des mesures à prendre en faveur du monde agricole.

C’est un nouveau front de contestation qui s’ouvre ce jeudi pour l’exécutif. Alors que les agriculteurs sont toujours sur les routes, les enseignants sont appelés à la grève et à manifester partout en France pour « lancer un avertissement » au gouvernement sur les conditions de travail, les salaires et l’école publique. Cette « colère » est notamment attisée par les déclarations de leur ministre Amélie Oudéa-Castéra. Cet appel à la grève à destination des enseignants et de l’ensemble des personnels de l’éducation a toutefois été lancé en décembre, avant l’arrivée d’Amélie Oudéa-Castéra rue de Grenelle pour succéder à Gabriel Attal, nommé à Matignon. A Paris, une manifestation partira à 14 heures du Luxembourg en direction du ministère de l’Education nationale, à l’appel des principaux syndicats enseignants (FSU, CGT, FO, SUD-Education, UNSA-Education, SGEN-CFDT). D’autres sont annoncées dans de nombreuses villes, parfois dès le matin comme à Marseille, Rennes ou Nantes.

Il va être plus cher d’allumer la lumière à partir de ce jeudi. La facture d’électricité augmente en effet d’un peu moins de 10 % en moyenne ce 1er février. Sur deux ans, l’augmentation totale moyenne atteint ainsi de 43 à 44 %. En cause ? Pour sortir progressivement du bouclier tarifaire, l’exécutif rétablit partiellement la taxe intérieure de consommation finale de l’électricité (TICFE). Une opération qui devrait rapporter 6 milliards d’euros à l’Etat. Au final, la hausse sur la facture va concerner tous les abonnés qu’ils soient au tarif réglementé chez EDF ou en offres de marchés chez EDF et ses concurrents fournisseurs alternatifs.