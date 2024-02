Des centaines de tracteurs attendus à Bruxelles pour le sommet de l’UE

Destination finale. Plusieurs centaines de tracteurs sont attendus jeudi à Bruxelles pour une manifestation d’agriculteurs venus de plusieurs pays dans le quartier européen, en marge d’un sommet des dirigeants des Vingt-Sept, ont indiqué des organisations syndicales wallonnes.

L’entrée d’un premier « convoi de tracteurs » dans la capitale belge était signalée dès mercredi en début de soirée par le service municipal Bruxelles Mobilité, annonçant sur X (ex-Twitter) des perturbations du trafic et la fermeture de tunnels.

Comme vous pouvez le constater des colonnes de 🚜commencent à arriver petit à petit à #Bruxelles.

Celles-ci sont escortées par nos motards afin de se rendre le plus rapidement possible dans le quartier du square De Meeûs.



— PolBru (@zpz_polbru) January 31, 2024

« Entre 100 et 300 tracteurs vont converger vers Bruxelles. Ils se dirigeront vers la place du Luxembourg » devant le Parlement européen jeudi matin, a indiqué à l’AFP une porte-parole de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA).

Rassemblement « international »

Au moins un demi-millier de manifestants devraient être présents, dont des délégations d’agriculteurs français, italiens, espagnols et portugais, indique-t-on à la FWA. « Ce sera complètement international », a insisté sa porte-parole.

Une estimation très prudente : la principale confédération syndicale agricole italienne, Coldiretti, a annoncé sa présence jeudi à Bruxelles avec environ un millier d’agriculteurs de la péninsule pour dénoncer « les folies qui menacent l’agriculture ».

Le principal syndicat agricole flamand, Boerenbond, est également associé à ce rassemblement protestataire qui débutera à dix heures. Tout comme d’autres syndicats wallons, tels que la Fugea – en lien avec la coordination agricole alternative internationale Via Campesina.

« Des centaines de tracteurs occuperont la place du Luxembourg et les rues aux alentours et feront entendre leur colère à coups de klaxons » pour « dénoncer les impacts des accords de libre-échange (conclus par l’UE) sur les conditions de vie des agriculteurs », indique Via Campesina dans un communiqué. Selon ce mouvement, qui défend les petites et moyennes fermes, des représentants de syndicats néerlandais et allemands sont également attendus.

Entretien Emmanuel Macron – Ursula von der Leyen

Le point du rassemblement se situe à quelques centaines de mètres du périmètre très sécurisé du siège du Conseil européen, où seront réunis les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, pour un sommet consacré à l’Ukraine, mais où la question agricole pourrait s’inviter.

Emmanuel Macron doit notamment s’entretenir avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen des mesures à prendre en faveur des agriculteurs avait annoncé mardi l’Elysée.