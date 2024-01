Elle avait déclenché la polémique dès sa prise de fonctions en justifiant avoir scolarisé ses enfants dans le privé en raison « des paquets d’heures non remplacées » dans le public. Un problème dont les personnels et les parents d’élèves du collège La Durantière à Nantes aimeraient bien discuter avec Amélie Oudéa-Castéra. Ce jeudi, après avoir manifesté le matin dans les rues de Nantes, ils se rassembleront d’ailleurs rue de Grenelle à Paris dans l’après-midi dans l’espoir d’être reçus par la ministre de l’Éducation nationale.

Car dans leur établissement, situé entre les quartiers prioritaires Bellevue et Dervallières, on connaît trop bien le casse-tête des professeurs non remplacés. Depuis le début de l’année scolaire, les 350 élèves du collège nantais ont ainsi été privés de 370 heures de cours. « C’est plus de 20 heures de cours par classe », s’indigne Sylvain Marange, professeur d’histoire-géographie et cosecrétaire du syndicat SNES-FSU en Loire-Atlantique. Une situation d’autant plus catastrophique que beaucoup d’élèves ici sont en grandes difficultés scolaires avec 10 % d’élèves en situation de handicap et 10 % d’élèves d’allophones.

Un classement en Rep + pour plus de moyens

Dans ce contexte explosif, les incidents sont nombreux dans « le collège le plus évité de Loire-Atlantique. » En deux ans et demi, plus de 60 conseils de discipline ont déjà eu lieu, lessivant toute la communauté éducative. « On a sept collègues qui sont arrêtés pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, souligne Sylvain Marange. Et certains ne reviendront pas. » Après avoir alerté, en vain, ces dernières années Pap Ndiaye et Gabriel Attal, les personnels et parents d’élèves de La Durantière attendent donc la nouvelle ministre de l’Éducation nationale au tournant.

Ils réclament sans délai le classement de leur établissement en Réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep +), comme c’est déjà le cas dans cinq autres collèges de Loire-Atlantique. Un classement qui se traduirait par des effectifs réduits et des moyens supplémentaires. « Les enseignants se verraient aussi soulager d’un peu de temps en classe, un temps qui nous manque cruellement tous ensemble car on court après tellement d’urgences », assure Sylvain Marange.