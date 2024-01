Mais que s’est-il passé le 30 septembre, à Hyères, dans le Var ? Allongé sur un brancard dans les couloirs des urgences de l’hôpital, Lucas, 25 ans, est décédé, agonisant dans la nuit des suites d’une septicémie. Collectant des faits et des témoignages de ces dernières heures tragiques, sa famille a porté plainte contre l’hôpital pour « homicide involontaire », comme nous en faisions l’écho d’après un récit de Mediapart, publié en décembre dernier.

Ce mercredi matin, la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, était questionnée sur cette histoire sur RMC alors que le parquet de Toulon confirmait avoir ouvert une enquête en chef d'« homicide involontaire ».

20 Minutes fait le point sur cette affaire au potentiel symbolique fort du mal qui gagne les accueils d’urgences des hôpitaux français.

Comment est mort Lucas ?

Lucas est mort le 1er octobre 2023 vers 2 heures du matin dans les couloirs des urgences de Hyères, dans le Var. Le jeune homme a succombé à une septicémie consécutive à une infection de méningocoques. Pris de diarrhée, de vomissements et d’insupportables douleurs abdominales, Lucas avait été transporté l’après-midi même à 16 heures aux urgences par le Samu, finalement appelées par sa copine, résumait Mediapart.

Un laps de temps durant lequel le rapport initial des pompiers a été mal retranscrit, une prise de sang faite à Lucas avec un retour d’analyses inquiétantes mais trop tardives et une administration d’antibiotiques réalisée à 23 heures, une heure et demie après un premier malaise vagal. Sa famille n’avait pas reçu l’autorisation de lui rendre visite mais sa mère a vécu en direct par échange de SMS les dernières heures de son fils. « Horrible maman, horrible », lui écrivit Lucas dans un de ces derniers messages, rapporte Le Parisien.

Une plainte contre l’hôpital et des témoins

Sur France Bleu Var, Romain Callen, l’avocat de la famille qui a déposé plainte contre l’hôpital, avait dénoncé en décembre dernier « beaucoup de négligences » et ajouté : « On ne lui donne le droit de voir un médecin que quatre heures après son arrivée. Ce dernier va l’ausculter une poignée de secondes en s’interrogeant s’il n’a pas fumé, car il a des dreadlocks ». Une allégation à laquelle l’avocat de la famille ajoutait le témoignage d’un infortuné qui partageait le même couloir de Lucas qui, choqué de la dramatique défaillance à laquelle il venait d’assister, a écrit au ministre de la Santé, à l’ARS Paca (agence régionale de santé), au préfet du Var et au procureur de Toulon.

Dans son article initial, Mediapart faisait également mention d’une mauvaise retranscription par les services d’urgences de la fiche de bilan d’intervention dressée par les pompiers lors de la prise en charge. Un médecin déplorait d’ailleurs dans sa note d’observation les manques de moyens à disposition et de la mise en danger des patients que cela occasionnait. Une observation funeste, peu avant que les infirmiers fassent face à une pénurie d’adrénaline au moment de l’arrêt cardiaque de Lucas.

Pourquoi ne (re) parle-t-on de ce décès que maintenant ?

D’abord, parce que mardi soir le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz confirmait l’ouverture d’une enquête pour homicides involontaires et indiquait être « dans une phase de recueil de données techniques » pour « appreci [er] ensuite s’il convient de saisir un juge d’instruction ».

Ensuite parce que ce mercredi matin la nouvelle ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, était interrogée dans la matinale de RMC à ce propos. Elle assurait alors qu’une enquête de l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) était déjà en cours et annonçait l’ambition de passer de soixante à une centaine centres d’accès aux soins d’ici cet été, ces nouvelles plateformes téléphoniques déployées par le gouvernement pour mieux orienter les patients en amont des urgences.

Cette histoire est aussi à bien des égards symptomatique des difficultés auxquelles sont confrontés les hôpitaux publics et particulièrement leurs accueils d’urgences. Selon un bilan du syndicat Samu-Urgences de France publié début septembre et portant sur « plus de la moitié » des 680 structures d’urgence en France, 163 services d’urgence avaient fermé au moins une fois au cours des deux mois d’été, tandis que 166 Smur avaient fermé au moins une unité sur la période. Des fermetures dues au manque de personnels et de moyens pas seulement cantonnées à l’été. Pour les dix jours à venir, les urgences de nuits de Manosque, en Haute-Provence seront par exemple, une nouvelle fois encore fermées, comme l’indique La Provence.