A défaut de résoudre la crise du logement, le nouveau Premier ministre aurait-il pris le parti d’en embellir les chiffres ? Après l’annonce au sein de son discours de politique générale d’une réflexion pour « intégrer pour une part les logements intermédiaires accessibles à la classe moyenne dans ce calcul des 25 % de la loi SRU (la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain) », certains acteurs du logement, s’ils se félicitent que Gabriel Attal ait évoqué cette thématique dans sa prise de parole, sont inquiets. La loi SRU contraint les communes concernées, qui devaient jusque-là produire 20 à 25 % de logements sociaux, selon leurs profils, sous peine de se voir notamment infliger des sanctions financières.

Stéphane Pfeiffer, adjoint au logement à la mairie de Bordeaux, redoute un double effet pervers si la mesure se concrétise : la baisse de la production de logements les plus sociaux (PLAI et PLUS), plus lesquels l’équilibre des opérations est plus complexe à atteindre pour les promoteurs, sans rendre pour autant plus accessible les logements à la classe moyenne basse. « A Bordeaux, on a déjà du mal à trouver des familles pour les T4 et T5 dont on dispose en PLS (prêt locatif social), rapporte-t-il, car les logements sont déjà un peu chers et cela concerne précisément l’entrée de la classe moyenne. »

« On vient maquiller un peu les chiffres pour se donner un bilan »

« Certains maires pourront estimer qu’ils ont produit assez de logements sociaux en privilégiant le logement intermédiaire, qu’ils ont atteint leur quota, et il y aura un jeu de dupes, estime l’élu. On peut même parler d’une forme de triche je trouve, parce qu’on vient maquiller un peu les chiffres pour se donner un bilan, en ne s’attaquant pas aux vrais problèmes. »

Plusieurs maires de grandes villes de France, dont le maire de Bordeaux (EELV), ont adressé un courrier au Premier ministre en ce sens dès mercredi pointant « un renoncement majeur à la politique de production du logement social » et souhaitant travailler à « préserver la politique de mixité sociale de l’habitat ».

Les logements PLS et PLI (prêt locatif social et prêt locatif intermédiaire) sont proposés à des loyers réglementés et destinés à des personnes qui ne sont pas éligibles au logement social, mais qui ont des difficultés à se loger dans le parc privé. Quand on regarde les plafonds de ressources pour accéder à ces logements intermédiaires, on comprend pourquoi 80 % de la population est éligible au logement social. Entre 29.000 et 33.000 euros annuels pour un PLS selon les zones pour une personne seule, et entre 31.000 et 43.000 euros annuels pour un PLI. « Selon la fédération des bailleurs sociaux, à peine 3 % des demandeurs de logement sociaux sont éligibles au logement intermédiaire », fait valoir Stéphane Pfeiffer.

Une aubaine pour les communes mauvaises élèves ?

La capitale girondine compte environ 20 % de logements sociaux actuellement, contre 25 % attendus. « Entre 2022 et 2023, on a enregistré 30 % de nouveaux agréments (autorisations de construction), fait valoir Stéphane Pfeiffer. On reprenait une trajectoire intéressante mais le risque c’est qu’ils [les promoteurs] préfèrent l’intermédiaire qu’ils peuvent vendre un peu plus cher, au logement social ». Pour sa carence en logements sociaux, Bordeaux a dû verser 2,8 millions d’euros en 2023, immédiatement fléchés en soutien à la production de logements sociaux, comme la loi le permet. « Mais certains payent l’amende pour ne pas avoir à produire des logements sociaux, comme sur le bassin d’Arcachon », pointe-t-il.

La station balnéaire d’Arcachon affiche un taux de 13 % de logements sociaux en 2023. Pour son maire Yves Foulon (LR), l’annonce du premier ministre « ne va rien changer sur Arcachon. Que ce soit sur de l’intermédiaire, du privé ou du public, on est dans l’impasse en production de logements. » Outre une superficie contrainte de 700 hectares et des prix du foncier très élevés, ce sont surtout la loi Littoral et la zéro artificialisation nette (ZAN) qu’il considère comme des obstacles à la construction de logements. Devant les demandes de logement qui enflent, il estime que c’est une véritable « bombe à retardement ».

Des offres nouvelles pour « décadenasser » le marché ?

« On a jamais été dans une telle crise de la demande, à laquelle s’ajoute la crise économique (inflation, baisse du pouvoir d’achat), analyse de son côté Muriel Boulmier, présidente de l’Union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine. A partir de là, tout ce qui peut être une offre nouvelle de logements abordables, est indispensable. Je pense aux premières classes moyennes. » Elle voit cette mesure comme une réponse à une situation exceptionnelle, capable de « décadenasser les offres nouvelles » même si elle reconnaît qu’elle n’est pas « dans l’esprit de la loi SRU ». Pour autant, elle estime qu’on est encore loin d’un texte d’application et qu’il y aura des « prudences ». « Je n’ai pas compris qu’on allait détricoter la loi SRU », assure-t-elle.

En Nouvelle-Aquitaine ce sont 6.400 logements sociaux en souffrance (pour lesquels il y aura au minimum des retards de livraison) et Muriel Boulmier estime que les PLI (prêts locatifs intermédiaires) « permettront d’en sortir certains ». En 2023, 82.000 agréments pour du logement social ont été accordés en France. Une goutte d’eau quand on sait que 176.000 demandes ont été émises cette même année, rien qu’en Nouvelle-Aquitaine.