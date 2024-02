Au cœur du parc de Culcheth, près de Manchester, en ce 11 février 2023, les policiers britanniques ont immédiatement l’intuition qu’il s’agit d’un crime de haine. Le corps de Brianna Ghey, une adolescente transgenre de 16 ans, gît sur le sol, lardé de près d’une trentaine de coups de couteau. Mais le discours change rapidement et les enquêteurs balayent ce mobile d’un revers de conférence de presse. La colère éclate au Royaume-Uni, en particulier au sein de la communauté LGBT+, alors que sont organisées des veillées aux chandelles dans tout le pays. De nombreuses personnes sont persuadées que Brianna a été victime d’un « queericide », qu’elle a été tuée parce qu’elle était queer (membre de la communauté LGBT+).

Les deux adolescents qui étaient accusés de cet assassinat ont été reconnus coupables en décembre dernier et ce vendredi, la cour les a condamnés à l'emprisonnement à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 et 20 ans de prison. Mais, malgré les messages déshumanisants du garçon qui se référait à Brianna avant son meurtre en utilisant le mot « it » - l’équivalent du « ça » en français -, le mobile de haine n’a pas été reconnu par la justice. Dans le monde entier, il est rare que les crimes a priori homophobes ou transphobes soient reconnus comme tels. Après sa tuerie de masse dans une boîte de nuit LGBT+ à Colorado Springs, aux Etats-Unis, en novembre 2022, Anderson Lee Aldrich a été condamné pour assassinats et tentatives d'assassinat. Il aura fallu attendre plus d’un an après les faits pour qu’il soit finalement inculpé de « crime homophobe » mi-janvier.

Un manque de chiffre

Les crimes visant les personnes queers sont malheureusement nombreux. « On assiste [en particulier] à une explosion des crimes haineux visant les minorités sexuelles et les minorités de genre aux Etats-Unis et en Amérique du Sud », selon Michel Dorais, sociologue québécois, spécialiste du genre et des sexualités. Mais, comme le constatait déjà Libération en 2016, les chiffres manquent. C’est toujours le cas huit ans plus tard. Chaque 20 novembre, à l’occasion du Transgender Day of Remembrance, les noms des personnes transgenres tuées à travers le monde sont diffusés et 320 ont été recensées en 2023.

Mais qu’en est-il des personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles – pour ne citer qu’elles ? Devrait-on comptabiliser les victimes de « queericide » comme on comptabilise les victimes de féminicides ? « En parlant de féminicide, on parle de femmes qui sont tuées parce qu’elles sont femmes, parce que leur compagnon ou ex-compagnon considèrent qu’elles leur appartiennent et qu’ils ont le droit de vie et de mort sur elles », rappelle Deborah Gay, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Toulouse-Jean Jaurès.

Des personnes « hors de l’humanité »

« La logique pour laquelle on tue des personnes queers est la même que la raison pour laquelle on tue des femmes. [Donc] des personnes queers sont tuées parce qu’elles sont queers, évidemment. Toutefois, ce ne sont pas les mêmes logiques lorsqu’il s’agit d’un meurtre d’une femme transgenre ou d’un homme gay », nuance Deborah Gay.

« Dans le cas précis de Brianna Ghey, le mot transféminicide serait plus précis », abonde Michel Dorais, qui rappelle que les personnes transgenres « qui ont une identité féminine sont plus souvent victimes d’attaques que celles qui ont une identité masculine ». Sortir les femmes transgenres du spectre des féminicides reviendrait à leur retirer leur statut de femme. Selon le crime, les femmes transgenres sont tuées parce qu’elles sont femmes ou parce qu’elles sont queers. De la même façon, il est « difficile de savoir si une femme est tuée parce qu’elle est femme ou parce qu’elle est lesbienne » dans certains cas, note Deborah Gay.

Des crimes « traités comme des faits divers »

Ainsi, dans le cas du double féminicide qui s’est produit dans la nuit du 14 au 15 août 2021 en Wallonie, en Belgique, la plupart des médias ont tu les potentielles logiques lesbophobes de l'affaire. Nathalie Maillet et sa compagne Ann Lawrence Durviaux ont été tuées par le mari de la première, dont elle était séparée. En prenant attention à ne pas exclure les femmes queers du décompte des féminicides, il serait toutefois possible de leur reconnaître une spécificité. Et, tout comme quand une femme est tuée, quand une personne queer est tuée, l’évènement dépasse presque toujours le meurtre.

« On traite ces crimes comme des faits divers, mais c’est un problème sociétal ! Il faut mettre des mots sur cette violence et cesser de la considérer comme des cas isolés », assure Michel Dorais. Reste que dans la presse française, le mot « queericide » est presque inexistant. Seul Tétu, magazine et site d’informations LGBT+, l’utilise depuis 2016. Pour Deborah Gay, l’utilisation de ce terme serait donc « militante » et aurait pour objectif de « visibiliser la population queer qui est plus vulnérable aux violences, plus touchée par certains meurtres ». Un « terme parapluie », d’après elle, qui permettrait selon Michel Dorais de « mettre des mots sur des maux ».