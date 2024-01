La Fondation Abbé-Pierre vient de publier son rapport annuel sur le mal-logement. Et en cette 29e édition, une tendance marque les quelque 338 pages du dossier : l’aggravation de la crise. A l’exception notable du confort sanitaire, qui continue de s’améliorer (99,5 % des logements disposent d’eau courante, WC intérieurs et chauffage), tous les autres voyants du logement sont au rouge, avec parfois une montée de la précarité énorme en seulement quelques années.

20 Minutes a pu consulter ce rapport en avant-première et a retenu trois chiffres qui illustrent l’ampleur de l’aggravation de la crise.

330.000 personnes sans domicile en 2023

C’était l’une des promesses emblématiques de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron en 2017 : sous son mandat, plus un seul français ne dormirait dans la rue. L’échec est de taille, puisque en 2023, 330.000 personnes se trouvent sans domicile, un chiffre qui a plus que doublé par rapport à 2012 (143.000 à l’époque), et même plus que triplé en comparaison de 2001, précise le rapport.

En cause, les chances d’accès au logement social « n’ont pas augmenté en cinq ans pour les personnes sans domicile personnel, malgré la mise en place de la politique du Logement d’abord au cours de cette même période. Les personnes sans abri restent les moins bien loties, avec 15 % de taux de succès en 2018 comme en 2022 », explique le rapport.

2,4 millions de ménages en attente d’un logement social en 2022

C’est forcément le chiffre qui vient après. Le nombre de ménages en attente de logement social explose en France. De moins de 700.000 en 1984 (678.500), le nombre frôle le 1,5 million en 2013, et plus de 2 millions depuis 2017. Ce que le rapport pointe : « Entre 2017 et 2022, la baisse du taux de satisfaction annuelle des demandes HLM est générale, passant de 22 à 17 % pour l’ensemble des demandes de logement social et elle est particulièrement significative pour les ménages les plus modestes. »

Pourtant, « 70 % des 2,4 millions de demandeurs ont des niveaux de ressources qui les rendent éligibles aux logements très sociaux », poursuit le rapport.

26 % des ménages ont eu froid chez eux cette année

Ils n’étaient que 16 % en 2020. Comptez désormais 3,5 millions de personnes dans les ménages modestes ayant eu froid pour des raisons liées à la précarité, soit 1,4 million de foyers. Le rapport rappelle que la problématique, loin d’être nouvelle, ne fait que s’aggraver au fil des années. En 2022, 863.000 coupures d’énergie ou réductions de puissance ont été effectuées pour cause d’impayés, soit + 28 % en trois ans. En 2013, les Français étaient déjà 44 % de plus qu’en 2006 à se priver de chauffage.