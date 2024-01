«Paris assiégé, Paris affamé, mais Paris » … n’en a rien à secouer. Un rapide tour dans les supermarchés du 9e arrondissement de la capitale suffit à parfaire le cliché d’une ville autocentrée qui ne montre que peu d’intérêt pour le reste de la France. Loin des menaces de « blocus » du mouvement des agriculteurs, qui prévoient « d’assiéger » la Ville Lumière et de lui couper les vivres, le consommateur parisien flâne l’esprit tranquille entre des étals pour le moment pleins à craquer, même au rayon légumes et fruits frais.

On est loin des images des débuts de la pandémie de coronavirus, lorsque le moindre Carrefour ou Franprix se faisaient dévaliser de ses boîtes de conserve et de ses rouleaux de PQ, dans le but de survivre au futur confinement. La capitale vit son troisième jour de « blocus » initié par les agriculteurs, des tracteurs sont aux portes du marché de Rungis, mais rien n’y fait. La panique a toutes les peines du monde à envahir la ville. Les menaces proférées – un des agriculteurs a notamment parlé « d’affamer les Parisiens » au micro de BFM – sont balayées d’un haussement d’épaules, voire avec un soupçon de mépris.

« On n’a pas peur d’eux »

« On n’a pas peur d’eux », balance Catherine, la quarantaine et le torse bombé face au risque de supposée famine. « Qu’est-ce qu’ils vont faire ? Bloquer Paris, la ville la plus centralisée par où toutes les routes de France mènent ? » L’esprit est donc léger, tout comme le sac de course, à peine de quoi tenir deux jours. « Je sais qu’on ne manquera de rien et que je pourrais refaire le plein de provision vendredi ». Pas besoin de se luxer l’épaule. Une caissière confirme n’avoir assisté à aucun mouvement de foule ou une hausse des achats depuis le début de la semaine.

Caricaturé en créature frêle qui fait une crise sans son kilo de quinoa quotidien, le Parisien est au contraire un roc de résilience. « On est plutôt à l’abri dans Paris, note Sylvain, passé refaire son stock de viande. La situation me paraît quand même pire pour les personnes en région obligées de prendre leur voiture et l’autoroute pour aller travailler, qui eux subissent vraiment le mouvement agricole. Il faut relativiser, on est bien loti. »

Un sentiment d’immunité

C’est qu’à Paris plane le sentiment qu’il ne peut rien arriver, ou du moins pas grand-chose. Ce fameux blocus de Rungis ne convainc pas grand monde. Pourtant, la présidente de la Coordination rurale de France Véronique Le Floc’h a prévenu : « Il faut que les Parisiens comprennent qu’ils n’ont que deux à trois jours d’autosuffisance alimentaire » si on leur coupe l’accès au reste du pays.

Bonne nouvelle, il reste des légumes dans Paris. - JLD/20 Minutes

Mais décidément, rien n’y fait. « Que le gouvernement laisse les routes bloquées en région, O.K., mais il ne va pas nous laisser mourir de faim. Il y aura forcément une action. A Paris, on est plus protégé qu’ailleurs », estime Ivan au rayon fruits et légumes. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui s’était montré d’un laxisme inhabituel jusque-là avec la fronde agricole, a confirmé l’hypothèse de l’exception parisienne ce mercredi, annonçant que si une armée de tracteurs essayaient de rentrer dans la capitale, dans Rungis, ou de bloquer ses accès, « nous ne laisserons pas faire. »

« Ils ne feront rien »

De quoi encore plus rassurer des Parisiens, déjà pas vraiment inquiets. « Vous imaginez vraiment une famine dans l’une des plus grandes villes du monde ? », raille Sylvain. Avant de se la jouer encore plus provocateur : « Les agriculteurs font les chauds, mais il suffit de deux camions de gendarme pour que ça freine devant Rungis. Ils ne feront rien. » Et quand même bien « on a des boîtes de conserve et des pâtes, on survivra sans chou-fleur. »

Dernière caractéristique de ce peuple un peu tête à claques, une certaine tendance à la victimisation. « Les agriculteurs veulent s’en prendre à nous parce qu’on est la ''cible facile'' populiste, c’est de la démagogie », rouspète Ivan. « Qu’ils aillent voir les dirigeants des supermarchés qui se font des marges énormes sur leur dos plutôt que vouloir nous affamer. Ils auront peut-être plus de succès. » La devise de la ville n’est-elle pas : « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas » ?