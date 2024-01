Des tracteurs (à pédales) des agriculteurs assiègent la ville de Strasbourg

Alors que plus de 500 tracteurs et agriculteurs en colère occupent la M35 (ex A35 et axe principal d’accès à la ville de Strasbourg, des tracteurs (à pédales) ont assiégé ce mercredi matin l’hypercentre de la capitale européenne. Pas une diversion des agriculteurs pour disperser les forces de l’ordre, mais une opération de sensibilisation de la FDSEA et des JA 67.

Une quarantaine d’enfants d’agriculteurs ont en effet défilé sur des tracteurs à pédales en soutien à leurs parents mais aussi pour « symboliser le besoin de changement pour assurer l’avenir de l’agriculture », a expliqué Thomas Lux, Secrétaire général de la FDSEA 67. Dans la bonne humeur et les rires des enfants, la manifestation la plus mignonne que n’a jamais connue la ville a affiché de larges sourires sur le visage des passants, séduits par les cris d’enfants qui avaient transformé un instant ce vaste espace minéral en véritable cours de jeux d’école.

Après plusieurs tours de piste « à fond la caisse », la manifestation s’est même autorisée à continuer sa route jusque sur le parvis de la cathédrale. Sans incident bien sûr. Objectif affiché : « faire écho aux tracteurs qui sont sur la M35 et soutenir le mouvement, souligne Thomas Lux, et avec les enfants, faire effet tache d’huile et rentrer dans Strasbourg avec nos revendications ».