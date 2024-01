Des vaches et des veaux qui s’enfoncent dans une mare de lisier, tentant d’accéder au peu de nourriture à leur disposition. Des bêtes abreuvées avec une eau croupie. Un cadavre recouvert de boue et dévoré par un chien. Les images tournées par L214 dans un élevage d’une cinquantaine de vaches laitières à Meillac (Ille-et-Vilaine) saisissent d’effroi. Après cette nouvelle vidéo choc de l’association de défense des animaux, qui a porté plainte pour abandon et mauvais traitements, le parquet de Saint-Malo a ouvert une enquête sur cet élevage qui était déjà dans le viseur des services vétérinaires.

« L’éleveur n’était plus en mesure de s’en occuper, a indiqué Virshna Héng, directeur adjoint de la Direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine (DDPP 35). Il était complètement dépassé par son exploitation. » Cet homme de 34 ans était suivi depuis « quelques années » par les autorités sanitaires et avait reçu plusieurs lettres de mise en demeure. Selon le directeur adjoint de la DDPP, l’éleveur cumulait son travail « avec différents emplois dans d’autres exploitations. »

Les bêtes prises en charge par un centre de soins

Avec l’aide de plusieurs camions et des forces de l’ordre, une équipe vétérinaire a remis mardi les bovins à l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), une association d’accueil d’animaux en Bretagne. Les bovins ont été transportés dans la journée hors d’Ille-et-Vilaine afin d’être pris en charge par un centre de soins, a indiqué Frédéric Freund, directeur de l’OABA.

Sur la cinquantaine d’animaux, 29 étaient « coincés dans des parcages, remplis d’un mélange de boues, d’urines et d’excrément », a-t-il décrit. « Nous allons les réhydrater, les nourrir, et procéder à des prises de sang afin de déterminer si leur statut sanitaire est toujours valide », a-t-il ajouté. Un statut qui déterminera si les bêtes seront vendues, remises à une association ou envoyées à l’abattoir.