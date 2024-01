À Lyon, les grosses voitures paieront plus cher pour stationner dès cet été

C’est une « première mondiale », selon Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon, délégué aux mobilités, à la logistique urbaine et aux espaces publics. Mardi, il a présenté la « tarification progressive » du stationnement des véhicules à Lyon, qui sera mise en place à partir du mois de juin. D’après lui, c’est « un système complet, plus juste, prenant en compte le poids et la motorisation des véhicules ». Concrètement, comment ça se présente ? 20 Minutes vous décortique ce « modèle innovant ».

Pour les Lyonnaises et les Lyonnais

À la place d’avoir un tarif unique à 20 euros par mois pour stationner près de son domicile, trois options, en fonction de sa voiture – mais aussi de sa situation familiale –, vont être appliquées. Ainsi, les véhicules électriques et les véhicules thermiques de moins de 1.000 kg bénéficieront du tarif réduit à 15 euros par mois tout comme « les familles et foyers les plus modestes [3 enfants à charge ou plus et les résidents aux plus faibles revenus, c’est-à-dire, les tranches 1 à 3 du quotient familial municipal], quel que soit leur véhicule ».

Deuxième option : le tarif standard à 30 euros par mois. Il concerne les véhicules de 1.000 à 1.525 kg et les hybrides rechargeables (jusqu’à 1.900 kg). Les véhicules les plus encombrants (de plus de 1.525 kg), les hybrides rechargeables de plus de 1.900 kg et les électriques de plus de 2.100 kg, paieront, quant à eux, 45 euros par mois. D’après la municipalité, 60 % des familles lyonnaises sont concernées par le premier tarif.

Pour les visiteurs

De la même manière que pour les résidents, les véhicules garés occasionnellement sur le territoire lyonnais vont devoir s’adapter à la tarification progressive « réduite », « standard » ou « majorée ». Finito donc les tarifs « tempo » et « presto ». Par exemple, pour sept heures de stationnement, les véhicules qui correspondent aux critères du tarif « réduit » – qui sont les mêmes que pour les résidents – paieront 18 euros pour stationner, ceux du tarif « standard », 26 euros. Et pour ceux de la catégorie « majorée », les sept heures coûteront 39 euros.

Selon les estimations, 20 % des automobilistes « visiteurs » seront concernés par le tarif réduit, 65 % par le tarif standard et 15 % par le tarif majoré, d’après la ville de Lyon.

Pour les professionnels

Enfin, et parce que « depuis le début du mandat, les commerçants et artisans ont souvent indiqué des difficultés de stationnement du fait de dispositifs tarifaires non adaptés à leurs besoins, avec pour conséquence une difficulté à intervenir en ville », la nouvelle tarification prend en compte les professionnels.

À partir de juin 2024, les métiers dits du « dépannage urgent » pourront bénéficier d’un abonnement annuel, qui dépendra si les modèles sont électriques ou non. « Plusieurs abonnements seront possibles pour une même entreprise », précise la mairie. Même chose pour les véhicules de chantiers. Et pour les artisans et commerçants, un nouveau tarif va être mis en place. « Ce dispositif leur permettra de stationner leur véhicule dans le secteur résident correspondant au lieu du commerce ou de leur atelier. Ce tarif spécifique sera réservé à un seul véhicule de la catégorie N1 (utilitaire léger de moins de 3,5 t) », indique la ville. Autre changement, le tarif professionnel « santé » sera désormais disponible pour les auxiliaires de vie ainsi qu’à d’autres métiers du domaine comme les podologues, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les urgences vétérinaires, les ostéopathes et les psychomotriciens.

Cette nouvelle tarification progressive sera présentée lors du conseil municipal du 21 mars 2024 pour une mise en place en juin.