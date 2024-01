Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La mobilisation du monde agricole ne faiblit pas. Mardi, avec son discours de politique générale, Gabriel Attal n’a en effet pas convaincu les agriculteurs de mettre un terme à leur mouvement. Pourtant, rappelant que la crise agricole ne serait pas réglée « en quelques jours », le Premier ministre s’est dit prêt à « aller plus loin », promettant par exemple que les aides européennes de la Politique agricole commune (PAC) seraient versées « d’ici le 15 mars ». Mais, sur le terrain, les blocages des routes par les agriculteurs persistent, notamment autour de Paris, Rungis et Lyon.

Pour une partie des ONG écologistes, l’appréciation délivrée à Gabriel Attal pour son grand oral se résume en trois mots : doit mieux faire. Selon les premières à réagir, le Premier ministre est « passé complètement à côté du sujet de la planification écologique » dans son discours de politique générale mardi, sans « aucune référence aux énergies fossiles » et avec trop d'« insistance » sur le nucléaire. « Comment parler d’écologie populaire sans évoquer la hausse des prix de l’énergie et la stagnation du montant du chèque énergie ou encore l’accès au train et le "passe rail" qui est pourtant attendu ? », a déploré Anne Bringault, directrice des programmes du Réseau action climat. Chez Greenpeace, la critique est également vive : « Gabriel Attal adhère à la foi aveugle d’Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs dans le nucléaire, alors même que ce dernier perd chaque jour un peu plus de terrain dans le monde face aux énergies renouvelables et enregistre une inflation exorbitante de ses coûts financiers ».

Les joueuses du PSG ont fait vivre mardi soir à leurs fans un scénario haletant avec la meilleure fin possible. Menées pendant cinquante minutes, éliminées le temps de quatre minutes, les Parisiennes ont en poche leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, en arrachant le match nul à Munich (2-2). La frappe victorieuse de Sandy Baltimore à l’entrée de la surface, alors qu’il ne restait que deux minutes à jouer sur la pelouse du Campus du Bayern Munich a permis aux joueuses de Jocelyn Prêcheur de repasser in extremis en tête d’un groupe très serré, avec 10 points, devant l’Ajax Amsterdam, également 10 points, qui s’est imposé à domicile contre l’AS Rome. Grâce à leur avantage dans les confrontations directes contre l’Ajax, les Parisiennes assurent un statut de tête de série dans une semaine pour le tirage au sort des quarts de finale.