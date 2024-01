Manifestation des agriculteurs EN DIRECT : Les agriculteurs se rapprochent de Paris et du marché de gros de Rungis…

07h45 : Des poissons et filets déversés à Nantes

Dès 5h30, une vingtaine de pêcheurs venus de plusieurs ports de Bretagne ont accroché sur le bâtiment de la direction interrégionale de la mer à Nantes des banderoles marquées « Pêcheurs, agriculteurs, même combat » et « On veut nourrir pas mourir ».

Poissons congelés, matériel et filets de pêche ont été lancés sur la façade. Une combinaison jaune pendait à l’une des fenêtres. « On est venus exprimer notre ras-le-bol. On est pris à la gorge. On se retrouve largement dans le combat des agriculteurs : la pression des réglementations françaises et européennes est insupportable », a déclaré David Le Quintrec, pêcheur à Lorient (Morbihan).