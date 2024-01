Voilà plus de dix jours qu’ils manifestent, érigent des barrages, mènent des opérations coup de poing… Des milliers d’agriculteurs sont toujours mobilisés ce mardi à travers la France, notamment autour de Paris. Une colère générale qui dénonce pêle-mêle le manque de rémunération, de considération, de main-d’œuvre, le trop-plein de réglementations. Et l’impression générale de s’épuiser à la tâche pour un résultat bien maigre.

Mais alors que le métier est souvent présenté comme un sacerdoce qui n’offre aucun répit, comment font les agriculteurs qui manifestent pour faire tourner la boutique ? Qui s’occupe des cultures, des animaux restés à l’exploitation ? On leur a posé la question.

« Je me lève à 5 heures, comme ça à 9 heures, je peux partir manifester »

« Il ne faut pas croire qu’on manifeste de gaieté de cœur », introduit d’emblée Natacha Guillemet, qui était de la mobilisation jeudi dernier à Rennes. Pour cette éleveuse de vaches parthenaises en Vendée, battre le pavé est un sacrifice : « Pour faire entendre notre colère, on est obligé de délaisser nos exploitations ». Mais pas le choix, selon elle : « on a l’impression d’être des serfs au service des vassaux ». Comme souvent, c’est la famille qui prend le relais. « J’ai de la chance, mon mari et mon fils sont présents sur place », explique la membre de la Coordination rurale.

La famille, c’est aussi la béquille d’Antoine Gomel, agriculteur et éleveur près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Mais pour celui qui « commence à travailler sur de la vente directe pour améliorer (sa) rémunération, impossible de partir plus d’une journée ». Le coup de main familial lui permet donc de participer à des actions ponctuelles, comme samedi à Arras. « Dans ce cas-là, je me lève à 5 heures. Comme ça à 9 heures, je peux partir manifester, et je rattrape le soir et le lendemain. »

« J’ai des caméras sur le toit relié à mon téléphone »

Isabelle Descombe ne peut compter que sur elle-même, elle travaille en solo. Dans son exploitation à Bourg-Bruche (Bas-Rhin) spécialisée dans l’élevage de brebis et de vaches allaitantes, c’est la période de mise bas. Alors aller manifester n’est pas chose facile. « La dernière fois j’ai pu y aller, je surveillais l’exploitation depuis le barrage à Strasbourg, car j’ai des caméras sur le toit de mon bâtiment relié à mon téléphone. Mais là, j’ai une brebis qui a agnelé ce matin, et une autre qui ne va pas tarder, alors ce n’est pas possible. »

Déléguer à un fermier d’une autre exploitation ? « Difficile, ça ne se fait pas trop. Généralement, chez les agriculteurs pour qui plusieurs personnes travaillent sur l’exploitation, ce sont ces dernières qui vont être surchargées de travail pour combler ce manque de main-d’œuvre. » Les vases communicants, Sylvie Colas connaît. « On est trois associés, ce sont eux qui me remplacent, ils prennent cher, confie cette Gersoise qui fait de la volaille, du maraîchage et des céréales. On s’organise : je fais trois jours sur mes terres, quatre jours à Paris. Physiquement, c’est un challenge. »

Dans ce combat, il y a tout de même un petit coup de pouce niveau calendrier. Les tracteurs utilisés dans les blocages, « ce sont des engins qui servent seulement pour le travail des champs, explique Antoine Gomel. Et en ce moment, on n’en a pas besoin car c’est une période creuse pour le travail agricole ».