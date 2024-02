«Ma pauvre fille, y’a de quoi se faire du mauvais sang », lance Liliane, 86 ans, croisée dans le centre de Saint-André-de-Cubzac, une commune située à vingt-cinq minutes au nord de Bordeaux. « Ma belle fille m’a dit que je pourrais mettre mes cartons et mes plastiques ici, lâche-t-elle, plantée devant des bornes d’apports volontaires de déchets flambant neuves. Le reste ce sera avec la carte, chez moi. » Liliane regrette le temps où les éboueurs passaient toutes les semaines devant chez elle et doit maintenant se déplacer aux bornes d’apport volontaire qui s’ouvrent grâce à des cartes. « C’est une catastrophe, c’est nous faire c… on n’a pas besoin de ça à notre âge », lance l’octogénaire, amère, avant de repartir au volant de sa petite voiture rouge.

Depuis le 1er octobre 2023, dans près de sept communes de Haute Gironde, le ramassage des déchets en porte-à-porte n’est plus assuré. Le syndicat chargé de la collecte, le Smicval, par la voix d’Hélène Boisseau, directrice du déploiement opérationnel, assure que « les gens sont ravis de ce système. Le raz-de-marée qu’on nous avait promis n’a pas eu lieu et le service d’accueil des usagers ne croule pas sous les appels ». Pourtant plus de 40 des 137 communes du territoire concernées à terme (le dispositif doit être étendu progressivement) vont attaquer la décision en justice, en demandant un moratoire et un dialogue qui fasse une place aux associations et représentants de citoyens. La procédure devrait être lancée avant l’été.

Vers une facturation individuelle, « dernier levier d’incitativité à la réduction »

« La perception du déchet est plus réelle quand on l’apporte que quand on le dépose dans un bac, toutes les études le montrent », avance Claire Defrance, directrice des modélisations et explorations au Smicval. Selon elle, le projet global du syndicat, baptisé « Impact », vise alors à « responsabiliser l’usager sur les déchets », en menant des actions de prévention pour les réduire. Et c’est urgent.

Car, en Haute Gironde qui ne dispose pas d’incinérateur, le Smicval enfouit 60.000 tonnes déchets par an sur la commune de Lapouyade et ça coûte très cher. Or la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) fait gonfler le tarif : 18 euros par tonne par an en 2019, 58 euros actuellement et… 65 euros en 2025. Et pour aller plus loin, la taxe sur les ordures ménagères (Teom), qui continue d’être prélevée aux 20.000 habitants actuellement concernés, sera en 2027 remplacée par une redevance incitative. On en ignore encore le montant. Hélène Boisseau précise que « quand il y aura une homogénéité technique, on passera à une facturation individuelle, dernier levier d’incitativité à la réduction ».

Le syndicat est censé être averti quand les containers atteignent 75 % de remplissage, mais sur le terrain certaines bornes débordent. - E.Provenzano

Rappelons que, légalement, les ordures ménagères doivent être divisées par deux d’ici 2050. Avec 600 kg par an et par habitant actuellement, le Smicval ambitionne alors grâce à « Impact » de passer en dessous de la barre des 400 kg, d’ici 2030. Et alors que la fin de la collecte doit être étendue aux 137 communes gérées par le Smicval (plus de 200.000 personnes), le Smicval compte aussi sur la mise en place de la valorisation des déchets compostables au niveau national depuis le 1er janvier 2024.

Le collectif « Touche pas à mes poubelles », qui réunit 1.400 adhérents, oppose, lui, que les citoyens frappés par l’inflation n’ont pas forcément d’autres choix que les produits suremballés des industriels. « Et si vous croyez qu’ici les gens ont attendu le Smicval pour faire un compost dans leur jardin », ironise l’un de ses membres Arnaud Bobet, en avisant de la main les pavillons dispersés de la zone rurale.

« Etre grabataire pour pouvoir bénéficier d’un service en porte-à-porte »

En parcourant la Haute Gironde, on se rend compte que les habitants des hameaux se partagent des bornes, qu’ils doivent rallier en voiture. « Je prends ma voiture pour amener les déchets ce que je ne faisais pas avant, pointe Arnaud Bobet. Et même si on peut profiter d’un trajet existant à l’occasion, arrêtons de dire n’importe quoi, ce n’est pas tout le temps. » « Quand il pleut ça ne fonctionne pas, il faut porter un torchon pour faire le ménage avant de déposer les ordures, raconte Hélène qui vit à Saint-André-de-Cubzac. J’ai presque 80 ans alors je m’inquiète pour l’avenir parce qu’il faut être vraiment grabataire pour pouvoir bénéficier d’un service en porte-à-porte. »

Le Smicval explique qu’il a pris à bras-le-corps le problème en travaillant à établir des critères avec les services du département. Ils ont retenu les personnes qui touchent l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), celles bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) à un taux supérieur à 80 % mais aussi celles qui sont isolées, en fonction de la présence de proches. « Toutes les personnes qui répondent aux critères peuvent nous contacter ou contacter leurs mairies, et une collecte est organisée par le biais de sacs, assure Hélène Boisseau, directrice du déploiement opérationnel au Smicval. On a environ une centaine de personnes qui se sont déclarées. »

Une politique qui fait bondir le collectif « Touche pas à mes poubelles ». C’est une « intrusion dans le dossier médical des gens », s’insurge Arnaud Bobet, et cela veut aussi dire, selon lui, que certaines personnes handicapées, sans aides, n’auront pas droit à ce service.

« Les gens vont balancer partout et c’est déjà le cas »

« Tous les week-ends, les bornes sont pleines », plaide encore Arnaud Bobet, photos à l’appui. L’îlot avec les bornes (pour les ordures ménagères, le recyclage des emballages et les restes alimentaires) remplirait sa fonction pour 150 habitants, soit 70 foyers, selon le Smicval. Le collectif avance, lui, 250 foyers et assure qu’en réunion publique, la promesse était que les bornes soient vidées quand un remplissage à 75 % était identifié, grâce à une puce. « Elles sont reliées à un logiciel qui nous permet de piloter leurs taux de remplissage », maintient le Smicval.

Reste que, souvent, les sacs s’entassent au pied des bornes. Ce jour-là, à plusieurs endroits, il est facile de voir les déchets déposés hors des conteneurs qui débordent. « On ne peut pas parler de dépôts sauvages quand ils sont liés à un mauvais fonctionnement du matériel », assure Arnaud Bobet, alors que les mairies se retrouvent à gérer ces ordures abandonnées. Le maire de la commune voisine de Marcenais ressent déjà les effets de l’arrêt de la collecte. « Les dépôts sauvages se sont accentués et cela va encore empirer, estime Patrick Pelleton. En bloquant à sept passages (autorisés en déchetteries par an et par foyer), les gens vont balancer partout et c’est déjà le cas. »

Un rétropédalage du côté de Toulouse et de Blois

Le tribunal de Toulouse a condamné fin 2023 la communauté de communes Cœur de Garonne à réinstaurer la collecte en porte-à-porte, arguant de trop nombreuses contraintes pour les usagers parmi lesquelles l’éloignement des points d’apport volontaire des habitations ou le transport de déchets en voiture occasionnant des nuisances et des risques sanitaires. Dans le Maconnais et à Blois, on rétropédale également. « Les bornes peuvent rester en hypercentre mais en ruralité, il faut rester en porte-à-porte », résume Arnaud Bobet, qui espère un retour en arrière en Haute Gironde.

Le Smicval, lui, est persuadé qu'« Impact » va dans le sens de l’histoire et pronostique qu’il n’y aura plus de débat en 2027 quand la redevance incitative entrera en vigueur). « De la même façon que personne ne reviendrait sur le tri des emballages, le territoire aura changé, assure le Smicval. Il n’y aura pas de sentiment de couperet. On va informer les habitants au fur et à mesure. » Le syndicat glisse tout de même qu’il aurait préféré une nouvelle réglementation nationale, comme pour les déchets compostables. Si le Smicval a l’impression de défricher un peu le terrain, les habitants ont eux aussi visiblement le sentiment d’essuyer les plâtres.